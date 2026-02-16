Gaal geht als Wiener Stadträtin, Hanel-Torsch folgt

Wien - Die Wiener Wohn- und Frauenstadträtin, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal (SPÖ), zieht sich zurück. Das verkündete SPÖ-Landesparteichef Bürgermeister Michael Ludwig nach Sitzungen der Parteigremien am Montag. Zuvor war die Rochade bereits kolportiert worden. Nachfolgerin Gaals als Stadträtin wird die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat, Elke Hanel-Torsch; Vizebürgermeisterin wird SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak. Die Entscheidungen sind Ludwig zufolge einstimmig gefallen.

Rubio stärkt Orb�n vor Ungarn-Wahl den Rücken

Budapest/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat sich vor der Parlamentswahl in Ungarn im April demonstrativ hinter Ministerpräsident Viktor Orb�n gestellt. "Ich kann Ihnen mit Zuversicht sagen, dass Präsident Trump sich zutiefst für Ihren Erfolg einsetzt, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg", sagte Rubio am Montag während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orb�n in Budapest.

Neuer Verbund-Tarif - Niedrigerer Strompreis, weniger Rabatt

Wien - Österreichs größter Stromkonzern, der Verbund, ändert mit 1. März die Tarifstruktur für seine Haushaltskunden. Das Unternehmen verlangt pro Kilowattstunde (kWh) künftig 12,50 Cent netto und gewährt im ersten Vertragsjahr einen Rabatt von 3 Cent, wodurch der Preis auf 9,50 Cent vor Steuern sinkt, wie aus am Montag veröffentlichten Informationen hervorgeht. Zuletzt kostete eine kWh beim Verbund 15,70 Cent, die im ersten Jahr dank "5 Monate Gratisstrom" auf 9,16 Cent sank.

Swift-Anschlagspläne: Anklage gegen 21-Jährigen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Anklage gegen jenen 21-Jährigen eingebracht, der mutmaßlich einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben dürfte. Ihm werden terroristische Straftaten, kriminelle Organisation sowie weitere Delikte vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuständig ist das Landesgericht Wiener Neustadt. Die Strafdrohung beträgt 20 Jahre, die Anklage ist nicht rechtskräftig.

Araqchi trifft vor Atomgesprächen IAEA-Chef Grossi

Teheran/Washington - Vor der zweiten Runde der indirekten Atomgespräche mit den USA hat sich der iranische Außenminister Abbas Araqchi in Genf mit dem Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, getroffen. Araqchi schrieb am Montag auf X von "intensiven technischen" Gesprächen. Grossi bestätigte das Treffen mit Araqchi später auf X und sprach von einem "gründlichen" Gespräch. Die iranischen Revolutionsgarden begannen unterdessen Manöver in der Straße von Hormuz.

Hamas nutzte Emojis als Startsignal für Überfall auf Israel

Gaza - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat ihren Kämpfern laut Medienberichten den Beginn des Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 über Emojis signalisiert. Der israelische TV-Sender N12 berichtete dies unter Berufung auf die israelische Armee. Eine Militärsprecherin bestätigte die Berichte aber zunächst nicht offiziell. Die Emojis wurden auf Mobiltelefonen von Mitgliedern der Hamas-Eliteeinheit "Nuchba" gefunden, die am Tag des Massakers sichergestellt worden seien.

