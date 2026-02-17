Regierungsfraktionen diskutieren Wehrpflicht

Wien - Vertreter der Regierungsfraktionen treffen einander am Vormittag im Parlament, um über die künftige Ausgestaltung der Wehrpflicht zu diskutieren. Auf Einladung des ÖVP-Klubs werden die Klubobleute und Wehrsprecher von Volkspartei, SPÖ und NEOS zunächst einmal die von der Wehrdienstkommission vorgeschlagenen Modelle debattieren und den weiteren Fahrplan definieren. Geht es nach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), soll am Ende des Prozesses eine Volksbefragung stehen.

Iran und USA setzen Atomgespräche in Genf fort

Genf - Der Iran und die USA setzen am Dienstag ihre Verhandlungen in der Schweiz fort. Delegationen beider Staaten treffen sich nach Angaben aus Teheran in Genf. Es ist die zweite Runde indirekter Gespräche, erneut unter Vermittlung des Golfstaats Oman. Ort der Verhandlungen von Irans Außenminister Abbas Araqchi und des US-Sondergesandten Steve Witkoff ist laut iranischen Medien die omanische Botschaft. Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Irans umstrittenes Atomprogramm.

E-Control: Stromversorgung gesichert, mehr Speicher nötig

Wien - Die Stromversorgung in Österreich ist bis 2040 gesichert, wird aber zunehmend wetterabhängiger. Das zeigt der aktuelle Monitoring-Bericht der E-Control. Während Österreich 2024 dank viel Wasser Strom exportierte, musste 2025 wieder importiert werden. Um diese Schwankungen in Zukunft auszugleichen, sei eine Verdreifachung der Speicher notwendig. Preislich gibt es Entwarnung, das billige Vorkrisen-Niveau kehrt aber nicht zurück.

Trump drängt Kiew zu baldigem Friedensschluss mit Moskau

Kiew (Kyjiw) - Vor den Gesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA über eine Beendigung des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Donald Trump Kiew zu einer baldigen Einigung mit Moskau gedrängt. "Die Ukraine sollte besser schnell an den Verhandlungstisch kommen", sagte Trump am Montag (Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Air Force One. Am Dienstag wird in Genf über einen Stopp des Ukraine-Kriegs weiterverhandelt.

Jeder Dritte lenkt nie oder nur selten ein Auto

Wien/Österreich - "Autofasten" wird in Österreich nicht nur in der Fastenzeit praktiziert. 34 Prozent der in Österreich lebenden Menschen ab 16 Jahren lenken nie oder nur selten ein Auto. In Wien sind es sogar 63 Prozent, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Auffallend ist, dass außerhalb von Wien in den westlichen Bundesländern deutlich weniger Auto gefahren wird als in den östlichen Bundesländern.

Frühstück für Hälfte der Österreicher am wichtigsten

Linz - Knapp die Hälfte der Österreicher achtet zwar auf eine ausgewogene Ernährung, aber heute essen deutlich weniger "viele Milchprodukte" (23 Prozent) als 1987 (43 Prozent), als IMAS erstmals die Bevölkerung zum Thema Ernährungsgewohnheiten befragte. Die wichtigste Mahlzeit am Tag ist für 47 Prozent das Frühstück. Drei Fünftel kochen mindestens dreimal pro Woche selbst. Männer sind noch immer Kochmuffel, vor allem bei den jungen (16 bis 34 Jahre) beträgt der Anteil 40 Prozent.

Entwaffnung der Hisbollah im Libanon verzögert sich wohl

Beirut - Die libanesische Armee braucht nach Angaben der Regierung in Beirut noch mindestens vier Monate für die Umsetzung der zweiten Phase des Plans zur Entwaffnung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Süden des Landes. Dieser Zeitrahmen könne sich je nach "verfügbaren Kapazitäten, israelischen Angriffen und Hindernissen vor Ort verlängern", sagte der libanesische Informationsminister Paul Morcos auf einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung am Montag.

