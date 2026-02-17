Tötung im Seniorenheim geklärt - Frau wurde erstickt

Wien - Die Tötung einer 87-jährigen Bewohnerin in einem Wiener Pensionistenheim dürfte geklärt sein: Wie Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, war die Todesursache Ersticken infolge von Halskompression und damit eindeutig auf äußere Gewalteinwirkung zurückzuführen. Ein 61-jähriger Mann wurde als Verdächtiger festgenommen, er zeigt sich nicht geständig.

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson gestorben

Washington - Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte der Bürgerrechtsikone Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, teilte seine Familie mit. "Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert," hieß es in einer Erklärung. Die Familie reif dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.

Acht Staaten verurteilen Westbank-Beschluss Israels

Kairo - Acht Staaten haben den höchst umstrittenen Vorschlag der israelischen Regierung, Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland zu erleichtern, scharf kritisiert. Der "illegale Schritt" bedeute "eine schwere Eskalation", erklärten u. a. Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Türkei, Indonesien und Pakistan am Dienstag. Man verurteile ihn scharf. Das Völkerrecht verbietet einer Besatzungsmacht Teile der eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete zu transferieren.

Zweite Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran in Genf

Genf - Die USA und der Iran gehen trotz tiefen gegenseitigen Misstrauens in eine zweite Verhandlungsrunde. Die "indirekten Gespräche" am Dienstag hätten zunächst mit einem Nachrichtenaustausch durch den Vermittler Oman begonnen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. US-Präsident Donald Trump sagte zuvor zu Journalisten, dass er indirekt in diese Gespräche involviert sein werde. Man werde sehen, was passieren könne.

Ukraine-Verhandlungen gehen in Genf weiter

Genf - Hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln ab heute in der Schweiz wieder über ein Ende des vor vier Jahren begonnen russischen Angriffskriegs. Während die ukrainische Seite bei den unter Vermittlung der USA geführten Gesprächen in Genf vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen möchte, will Russland dem Nachbarland dauerhafte Gebietsabtretungen abringen.

E-Control: Stromversorgung gesichert, mehr Speicher nötig

Wien - Die Stromversorgung in Österreich ist bis 2040 gesichert, wird aber zunehmend wetterabhängiger. Das zeigt der aktuelle Monitoring-Bericht der E-Control. Während Österreich 2024 dank viel Wasser Strom exportierte, musste 2025 wieder importiert werden. Um diese Schwankungen in Zukunft auszugleichen, sei eine Verdreifachung der Speicher notwendig. Preislich gibt es Entwarnung, das billige Vorkrisen-Niveau kehrt aber nicht zurück.

Zahl der Privatkonkurse ging 2025 leicht zurück

Wien - Die Zahl der eröffneten Privatkonkurse ist 2025 leicht zurückgegangen. Die damit verbundenen Schulden sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 dagegen deutlich gestiegen, meldet am Dienstag der KSV1870. Bei "echten Privatpersonen" - der Konkurs steht hier nicht im Zusammenhang mit einer früheren Selbstständigkeit - habe sich die durchschnittliche Schuldenhöhe über die letzten Jahre aber kaum verändert. Große Unterschiede gibt es mit Blick auf Geschlechter und Bundesländer.

