|
17.02.2026 11:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Wien - Die Tötung einer 87-jährigen Bewohnerin in einem Wiener Pensionistenheim dürfte geklärt sein: Wie Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, war die Todesursache Ersticken infolge von Halskompression und damit eindeutig auf äußere Gewalteinwirkung zurückzuführen. Ein 61-jähriger Mann wurde als Verdächtiger festgenommen, er zeigt sich nicht geständig.
US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson gestorben
Washington - Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte der Bürgerrechtsikone Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, teilte seine Familie mit. "Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert," hieß es in einer Erklärung. Die Familie reif dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.
Acht Staaten verurteilen Westbank-Beschluss Israels
Kairo - Acht Staaten haben den höchst umstrittenen Vorschlag der israelischen Regierung, Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland zu erleichtern, scharf kritisiert. Der "illegale Schritt" bedeute "eine schwere Eskalation", erklärten u. a. Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Türkei, Indonesien und Pakistan am Dienstag. Man verurteile ihn scharf. Das Völkerrecht verbietet einer Besatzungsmacht Teile der eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete zu transferieren.
Zweite Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran in Genf
Genf - Die USA und der Iran gehen trotz tiefen gegenseitigen Misstrauens in eine zweite Verhandlungsrunde. Die "indirekten Gespräche" am Dienstag hätten zunächst mit einem Nachrichtenaustausch durch den Vermittler Oman begonnen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. US-Präsident Donald Trump sagte zuvor zu Journalisten, dass er indirekt in diese Gespräche involviert sein werde. Man werde sehen, was passieren könne.
Ukraine-Verhandlungen gehen in Genf weiter
Genf - Hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln ab heute in der Schweiz wieder über ein Ende des vor vier Jahren begonnen russischen Angriffskriegs. Während die ukrainische Seite bei den unter Vermittlung der USA geführten Gesprächen in Genf vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen möchte, will Russland dem Nachbarland dauerhafte Gebietsabtretungen abringen.
E-Control: Stromversorgung gesichert, mehr Speicher nötig
Wien - Die Stromversorgung in Österreich ist bis 2040 gesichert, wird aber zunehmend wetterabhängiger. Das zeigt der aktuelle Monitoring-Bericht der E-Control. Während Österreich 2024 dank viel Wasser Strom exportierte, musste 2025 wieder importiert werden. Um diese Schwankungen in Zukunft auszugleichen, sei eine Verdreifachung der Speicher notwendig. Preislich gibt es Entwarnung, das billige Vorkrisen-Niveau kehrt aber nicht zurück.
Zahl der Privatkonkurse ging 2025 leicht zurück
Wien - Die Zahl der eröffneten Privatkonkurse ist 2025 leicht zurückgegangen. Die damit verbundenen Schulden sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 dagegen deutlich gestiegen, meldet am Dienstag der KSV1870. Bei "echten Privatpersonen" - der Konkurs steht hier nicht im Zusammenhang mit einer früheren Selbstständigkeit - habe sich die durchschnittliche Schuldenhöhe über die letzten Jahre aber kaum verändert. Große Unterschiede gibt es mit Blick auf Geschlechter und Bundesländer.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.