Österreich darf mehr Schulden für Aufrüstung machen

Brüssel/Wien - Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben laut Angaben aus dem Rat bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel die "nationale Ausweichklausel" für Verteidigungsausgaben für Österreich aktiviert. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte dies im Dezember "zur Erhaltung von Budget-Spielräumen" beantragt. Die Klausel erlaubt, mehr Schulden für Aufrüstung zu machen, ohne dafür von der EU sanktioniert zu werden. Marterbauer betonte, dass Österreich beim Budget im Plan sei.

Regierungsfraktionen starteten Verhandlungen zur Wehrpflicht

Wien - Vertreter der Regierungsfraktionen haben einander am Dienstag im Parlament getroffen, um über die künftige Ausgestaltung der Wehrpflicht zu diskutieren. Das Gespräch sei "gut und konstruktiv" verlaufen, wie es in einem gemeinsamen Statement im Anschluss hieß. Unter anderem habe man sich auf den Fahrplan verständigt. Dieser sieht "regelmäßige" Termine in den kommenden Wochen vor.

Frau im Seniorenheim erlitt tödliche Gewalt gegen Hals

Wien - Die im Jänner gewaltsam zu Tode gekommene Bewohnerin eines Wiener Pensionistenheimes ist wegen massiver Gewalteinwirkung gegen ihren Hals gestorben. Die 87-Jährige erlitt einen Bruch des Schildknorpels im Bereich des Kehlkopfes, die Todesursache war Ersticken, wie Ermittler des Landeskriminalamtes und Staatsanwaltschaft Wien bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gaben. Verdächtigt wird ein 61-jähriger Mann, der sich ins Heim geschlichen hatte. Er ist nicht geständig.

Ukraine gelingen große Gelände-Rückeroberungen

Paris - Die ukrainische Armee hat laut einer Datenauswertung zwischen Mittwoch und Sonntag 201 Quadratkilometer eigenes Staatsgebiet von der russischen Armee zurückerobert. Wie am Montag aus der Analyse der vom US-Institute for the Study of War (ISW) bereitgestellten Daten hervorging, hatten Kiews Streitkräfte seit einer Gegenoffensive im Juni 2023 nicht mehr so viel Gebiet in so kurzer Zeit zurückgewonnen.

Ukraine-Verhandlungen gehen in Genf weiter

Genf - Hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln ab heute in der Schweiz wieder über ein Ende des vor vier Jahren begonnen russischen Angriffskriegs. Während die ukrainische Seite bei den unter Vermittlung der USA geführten Gesprächen in Genf vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen möchte, will Russland dem Nachbarland dauerhafte Gebietsabtretungen abringen.

Kindliche Sexpuppen: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier

Brüssel/Singapur - Nach dem Skandal um den Verkauf von Sexpuppen mit kindlichem Aussehen leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen den chinesischen Online-Händler Shein ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen, nicht genug gegen den Vertrieb illegaler Produkte auf seiner Plattform zu tun und den Verbraucherschutz zu vernachlässigen. Neben kindlich aussehenden Sexpuppen konnten Kunden vorübergehend auch genehmigungspflichtige Waffen sowie Medikamente auf der Plattform erwerben.

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson gestorben

Washington - Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte der Bürgerrechtsikone Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, teilte seine Familie mit. "Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert," hieß es in einer Erklärung. Die Familie rief dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.

Israel plant Militärtribunal für Hamas-Terroristen

Jerusalem/Gaza - Israel will mutmaßliche Teilnehmer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 vor ein spezielles Militärgericht stellen. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara teilte nach Medienberichten mit, die Militärstaatsanwaltschaft solle für die Verfahren zuständig sein und nicht die zivile Staatsanwaltschaft. Sie verwies dabei auf einen Gesetzesentwurf, der im israelischen Parlament bereits in erster Lesung gebilligt wurde.

