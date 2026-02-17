Österreich darf mehr Schulden für Aufrüstung machen

Brüssel/Wien - Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben laut Angaben aus dem Rat bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel die "nationale Ausweichklausel" für Verteidigungsausgaben für Österreich aktiviert. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte dies im Dezember "zur Erhaltung von Budget-Spielräumen" beantragt. Die Klausel erlaubt, mehr Schulden für Aufrüstung zu machen, ohne dafür von der EU sanktioniert zu werden. Marterbauer betonte, dass Österreich beim Budget im Plan sei.

Regierungsfraktionen starteten Verhandlungen zur Wehrpflicht

Wien - Vertreter der Regierungsfraktionen haben einander am Dienstag im Parlament getroffen, um über die künftige Ausgestaltung der Wehrpflicht zu diskutieren. Das Gespräch sei "gut und konstruktiv" verlaufen, wie es in einem gemeinsamen Statement im Anschluss hieß. Unter anderem habe man sich auf den Fahrplan verständigt. Dieser sieht "regelmäßige" Termine in den kommenden Wochen vor.

Frau im Seniorenheim erlitt tödliche Gewalt gegen Hals

Wien - Die im Jänner gewaltsam zu Tode gekommene Bewohnerin eines Wiener Pensionistenheimes ist wegen massiver Gewalteinwirkung gegen ihren Hals gestorben. Die 87-Jährige erlitt einen Bruch des Schildknorpels im Bereich des Kehlkopfes, die Todesursache war Ersticken, wie Ermittler des Landeskriminalamtes und Staatsanwaltschaft Wien bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gaben. Verdächtigt wird ein 61-jähriger Mann, der sich ins Heim geschlichen hatte. Er ist nicht geständig.

Zahl der Privatkonkurse ging 2025 leicht zurück

Wien - Die Zahl der eröffneten Privatkonkurse ist 2025 leicht zurückgegangen. Die damit verbundenen Schulden sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 dagegen deutlich gestiegen, meldet am Dienstag der KSV1870. Bei "echten Privatpersonen" - der Konkurs steht hier nicht im Zusammenhang mit einer früheren Selbstständigkeit - habe sich die durchschnittliche Schuldenhöhe über die letzten Jahre aber kaum verändert. Große Unterschiede gibt es mit Blick auf Geschlechter und Bundesländer.

Kombinierer Lamparter holt zweites Olympia-Silber

Predazzo/Tesero - Johannes Lamparter hat wie von der Normalschanze auch im Einzel-Großschanzenbewerb in der Nordischen Kombination Olympia-Silber gewonnen. Der 24-jährige Tiroler, der als Sprung-Zweiter in die 10-km-Loipe gegangen war, musste sich am Dienstag nach einer Attacke im letzten Anstieg durch den Jens Luraas Oftebro dem Norweger um 5,9 Sek. geschlagen geben. Oftebro ist damit Doppel-Olympiasieger in Italien. Bronze ging an den Finnen Ilkka Herola (+14,8).

Ren� Benko bleibt weitere zwei Monate in U-Haft

Wien - Der insolvente Signa-Gründer Ren� Benko bleibt weiter in Untersuchungshaft. Sein Anwalt Norbert Wess hatte Beschwerde gegen die Fortsetzung der U-Haft eingebracht, das Oberlandesgericht (OLG) Wien gab dieser nicht Folge, denn es sieht nach wie vor "Tatbegehungsgefahr" vorliegen. Die U-Haft werde daher für weitere zwei Monate bis 16. April 2026 fortgesetzt, wie aus einer Medieninformation des OLG Wien hervorgeht. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Verkehrsminister will ÖBB-Konzern reformieren

Wien - Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will die ÖBB fit für die Zukunft machen und dafür die Konzernstruktur reformieren. Er habe den Aufsichtsrat und den Vorstand der Bundesbahnen beauftragt, ein Konzept für den Zeitraum bis 2040 zu erarbeiten. Die ÖBB sollen effizienter werden, im Fokus soll dabei die Kundenorientierung stehen. Ein Sparprogramm soll es allerdings nicht werden, auch ein Stellenabbau sei nicht geplant, sagte der Minister am Dienstag gegenüber der APA.

Personaloffensive an Schulen laut Ministerium "voll im Plan"

Wien - Das Bildungsministerium hat am Dienstag Kritik der Lehrergewerkschaft, dass an den Schulen noch nichts vom versprochenen zusätzlichen Unterstützungspersonal zu bemerken sei, zurückgewiesen. Man liege bei der Personaloffensive "voll im Plan", wurde gegenüber der APA betont. Bei Deutschförderung und pädagogisch-administrativen Fachkräften seien alle vorgesehenen Planstellen besetzt, in der Schulpsychologie drei Viertel. "Schulen erhalten somit dringend benötigte Unterstützung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red