Ukraine-Gespräche in Genf gehen weiter

Genf - Der erste Tag der direkten Verhandlungen zwischen Vertretern Moskaus und Kiews unter Vermittlung der USA über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine hat dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zufolge "bedeutende Fortschritte" gebracht. Das Treffen am Dienstag sei "sehr angespannt" gewesen, verlautete hingegen aus der russischen Delegation nahestehenden Kreisen. Am Mittwoch sollen die Gespräche weitergehen.

Fast zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine

Wien - Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs sind fast zehn Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflohen - 3,7 Millionen davon innerhalb der Ukraine, 5,9 Millionen außer Landes. Im Jahr 2025 kam es laut UNHCR zu einem erheblichen Anstieg von Vertreibungen und Evakuierungen aus Frontgebieten - fast 90.000 Menschen wurden in Transitzentren verzeichnet. Seit 2022 gab es außerdem jedes Jahr immer weniger Rückkehrende, obwohl der Wunsch da wäre.

Politische Aschermittwoch-Veranstaltungen der Parteien

Ried im Innkreis/Kobenz/Klagenfurt - Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb: In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Tradition hat auch eine Gegenveranstaltung der Welser Antifa im Bildungshaus Schloss Puchberg.

Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Truckee (Kalifornien) - Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Staat Kalifornien werden zehn Skifahrer vermisst. Sechs weitere Menschen hätten überlebt und befänden sich noch am Ort des Lawinenabgangs, teilte das örtliche Nevada County Sheriff's Office am Mittwoch mit. Dort warteten sie auf ihre Rettung. Die Gruppe habe aus vier Skiführern und zwölf Gästen bestanden. Mehr als 50 Rettungseinsätze seien bis zum späten Nachmittag (Ortszeit) im Einsatz gewesen.

85-Jähriger in Sydney aufgrund von Verwechslung entführt

Sydney - Die mutmaßliche Entführung eines 85 Jahre alten Großvaters in Sydney hält Australien seit Tagen in Atem und sorgt landesweit für Bestürzung. Nach Ansicht der Polizei wurde der Mann offenbar Opfer einer tragischen Verwechslung. Seine Familie spricht von einem "Albtraum" und bangt um seine Gesundheit. Chris Baghsarian war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) aus seinem Haus im Vorort North Ryde im Nordwesten Sydneys verschleppt worden.

Verletzte bei Schlägerei in Tiroler Wintersportort

Sölden - Eine Schlägerei mit zwölf beteiligten Personen aus den Niederlanden hat Dienstagabend im Tiroler Wintersportort Sölden (Bezirk Imst) zumindest zwei Verletzte gefordert. Zehn bisher unbekannte Täter griffen dabei im Ortsgebiet zwei Männer an und flüchteten daraufhin. Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Die Ermittlungen waren im Gange. Die beiden Verletzten verweigerten indes den Transport in das Krankenhaus, berichtete die Polizei.

Bayer-Milliardenvergleich in US-Glyphosat-Rechtsstreit

Leverkusen/St. Louis - Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum Unkrautvernichter Roundup geschlossen. Die Zahlungen für den Sammelvergleich umfassten höchstens 7,25 Milliarden US-Dollar über bis zu 21 Jahre, wie der im DAX börsennotierte Konzern mitteilte. Der Sammelvergleich müsse vom Gericht in St. Louis (Bundesstaat Missouri) genehmigt werden, hieß es von den Leverkusenern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

