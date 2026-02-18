Ukraine-Gespräche in Genf beendet

Genf - Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind beendet. Das meldet die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA. Die Agentur Tass zitiert den russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski mit der Aussage, es sollten bald weitere Gespräche stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die laufenden Friedensverhandlungen zu verzögern.

Fast zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine

Wien - Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs sind fast zehn Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflohen - 3,7 Millionen davon innerhalb der Ukraine, 5,9 Millionen außer Landes. Im Jahr 2025 kam es laut UNHCR zu einem erheblichen Anstieg von Vertreibungen und Evakuierungen aus Frontgebieten - fast 90.000 Menschen wurden in Transitzentren verzeichnet. Seit 2022 gab es außerdem jedes Jahr immer weniger Rückkehrende, obwohl der Wunsch da wäre.

Rund 25.000 Einbürgerungen im Jahr 2025

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft, meldet die Statistik Austria am Mittwoch. Rund 38 Prozent davon (9.583) haben hierzulande keinen Wohnsitz - zum Großteil Nachkommen von Verfolgten der Nationalsozialisten. Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich gab es ein Plus von 19 Prozent. Ein Fünftel der Eingebürgerten kam in Österreich zur Welt.

Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Truckee (Kalifornien) - Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien werden neun Skifahrer vermisst. Sechs weitere Menschen hätten den Abgang nahe dem Ort Truckee in dem Nationalwald Tahoe überlebt und seien mittlerweile mit unterschiedlichen Verletzungen von Rettungskräften geborgen worden, teilte das örtliche Nevada County Sheriff's Office in seinem jüngsten Post am Mittwoch auf Facebook mit.

Politische Aschermittwoch-Veranstaltungen der Parteien

Ried im Innkreis/Kobenz/Klagenfurt - Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb: In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Tradition hat auch eine Gegenveranstaltung der Welser Antifa im Bildungshaus Schloss Puchberg.

NATO beginnt große Militärübung an deutscher Ostseeküste

Berlin/Brüssel - Bei einer großen Militärübung hat die NATO am Mittwoch mit einer amphibischen Landeoperation an der deutschen Ostseeküste begonnen. Die beteiligten Bündnispartner bringen seit dem Morgen Verstärkungskräfte der sogenannten Allied Reaction Force (ARF) - der "Speerspitze der NATO" - über den Truppenübungsplatz Putlos im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein unweit der Insel Fehmarn an Land.

Smotrich will Auswanderung von Palästinensern fördern

Jerusalem - Israels ultrarechter Finanzminister Bezalel Smotrich will sich israelischen Medienberichten zufolge in seiner nächsten Amtszeit dafür einsetzen, die Migration von Palästinensern aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zu fördern. "Wir werden die verfluchten Osloer Verträge endgültig, formell und praktisch, aufheben und einen Weg zur Souveränität beschreiten, während wir gleichzeitig die Auswanderung aus Gaza sowie Judäa und Samaria fördern", so Smotrich am Dienstag.

85-Jähriger in Sydney aufgrund von Verwechslung entführt

Sydney - Die mutmaßliche Entführung eines 85 Jahre alten Großvaters in Sydney hält Australien seit Tagen in Atem und sorgt landesweit für Bestürzung. Nach Ansicht der Polizei wurde der Mann offenbar Opfer einer tragischen Verwechslung. Seine Familie spricht von einem "Albtraum" und bangt um seine Gesundheit. Chris Baghsarian war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) aus seinem Haus im Vorort North Ryde im Nordwesten Sydneys verschleppt worden.

