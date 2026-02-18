Bundestheater müssen sämtliche Rücklagen auflösen

Wien - Bei den Bundestheatern schmelzen die Rücklagen wie Schneedepots in der Frühlingssonne. Im Geschäftsjahr 2024/25 mussten 3,6 Mio. Euro an Rücklagen aufgelöst werden, um den Jahresfehlbetrag des Konzerns auszugleichen. Die per Ende August 2025 noch immer stolze 70 Mio. Euro betragenden Rücklagen der Holding und ihrer vier Tochtergesellschaften werden aber laut Holding-Chef Christian Kircher nach Ende der kommenden Saison voraussichtlich zur Gänze aufgebraucht sein.

Ukraine-Gespräche in Genf beendet

Genf - Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind am Mittwoch nach nur zwei Stunden beendet worden. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski mit der Aussage, es sollten bald weitere Gespräche stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die Friedensverhandlungen zu verzögern. Der Leiter der ukrainischen Delegation sprach von Fortschritten.

Transplantation möglich: Italien hofft auf Rettung von Kind

Neapel - Nach einer völlig misslungenen Herz-Transplantation besteht für einen zweieinhalb Jahre alten Buben aus Italien jetzt doch noch Hoffnung. Ein Ärzteteam in Neapel hat ein mit dem Kind kompatibles Herz gefunden. Am heutigen Mittwoch soll ein Expertenteam über eine mögliche erneute Transplantation entscheiden, berichteten italienische Medien. Das Herz für den kranken Buben wurde in den vergangenen Tagen in ganz Europa gesucht.

Rund 25.000 Einbürgerungen im Jahr 2025

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft, meldet die Statistik Austria am Mittwoch. Rund 38 Prozent davon (9.583) haben hierzulande keinen Wohnsitz - zum Großteil Nachkommen von Verfolgten der Nationalsozialisten. Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich gab es ein Plus von 19 Prozent. Ein Fünftel der Eingebürgerten kam in Österreich zur Welt.

Person in Tirol nach Lawinenabgang reanimiert

Kitzbühel/Landeck - Die kritische Lawinensituation in Tirol hat Mittwochvormittag zu zwei Lawinenabgängen mit zumindest zwei schwerstverletzten Wintersportlern geführt. In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel wurde eine im freien Skiraum verschüttete Person aus den Schneemassen geborgen. Sie wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch in Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett ab. Zwei Personen wurde verschüttet, bei einer war eine Reanimation im Gange.

Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Truckee (Kalifornien) - Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien werden neun Skifahrer vermisst. Sechs weitere Menschen hätten den Abgang nahe dem Ort Truckee in dem Nationalwald Tahoe überlebt und seien mittlerweile mit unterschiedlichen Verletzungen von Rettungskräften geborgen worden, teilte das örtliche Nevada County Sheriff's Office in seinem jüngsten Post am Mittwoch auf Facebook mit.

Wichtiger Zeuge erscheint aus Angst nicht zum Ott-Prozess

Wien - Am fünften Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, wurde bekannt, dass ein zentraler Zeuge der Anklage nicht vor Gericht erscheinen wird. Die "Gesamtheit der Umstände" ergebe "eine reale, anhaltende und erhebliche Gefahr" für sein eigenes Leben und das seiner Familie, machte der abtrünnige Offizier des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in einem Schreiben geltend.

Einbrecher rammten auf Flucht zwei Polizeiautos in Wien

Wien - Zwei mutmaßliche Einbrecher haben am Dienstagabend auf ihrer Flucht zwei Polizeifahrzeuge in Wien-Leopoldstadt mehrfach gerammt. Sie konnten die Straßenblockade so allerdings nicht durchbrechen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Trotzdem leisteten sie weiter heftigen Widerstand und schlossen sich in ihrem Auto ein. Die Polizei musste es aufbrechen, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA. Die beiden Männer wurden festgenommen.

red