Ukraine-Gespräche in Genf beendet

Genf - Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind am Mittwoch nach nur zwei Stunden beendet worden. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski mit der Aussage, es sollten bald weitere Gespräche stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die Friedensverhandlungen zu verzögern. Der Leiter der ukrainischen Delegation sprach von Fortschritten.

NATO mit großer Militärübung an deutscher Ostseeküste

Berlin/Brüssel - Landungsübung an der Ostseeküste: Mit einem Großmanöver zeigt die NATO, wie europäische Verbündete die Ostflanke auch direkt über schon bedrohte Strandabschnitte verstärken. Dazu wurden über den Truppenübungsplatz Putlos Soldaten, Waffensysteme und Material von Schiffen aus abgesetzt, eine sogenannte amphibische Landeoperation.

Regierung arbeitet ab März an Fachkräftestrategie

Wien - Die Regierung hat sich vorgenommen, ab März die Arbeiten an der geplanten Fachkräftestrategie in Angriff zu nehmen. Mit dieser will man den demografischen und technologischen Veränderungen Rechnung tragen, wie Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat erklärte. Federführend ist Schumanns Ressort unter Beteiligung des Wirtschafts- und des Bildungsministeriums.

Bundestheater müssen sämtliche Rücklagen auflösen

Wien - Bei den Bundestheatern schmelzen die Rücklagen wie Schneedepots in der Frühlingssonne. Im Geschäftsjahr 2024/25 mussten 3,6 Mio. Euro an Rücklagen aufgelöst werden, um den Jahresfehlbetrag des Konzerns auszugleichen. Die per Ende August 2025 noch immer stolze 70 Mio. Euro betragenden Rücklagen der Holding und ihrer vier Tochtergesellschaften werden aber laut Holding-Chef Christian Kircher nach Ende der kommenden Saison voraussichtlich zur Gänze aufgebraucht sein.

Rund 25.000 Einbürgerungen im Jahr 2025

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent gestiegen. Gut 25.000 Menschen erhielten 2025 die österreichische Staatsbürgerschaft, meldet die Statistik Austria am Mittwoch. Rund 38 Prozent davon (9.583) haben hierzulande keinen Wohnsitz - zum Großteil Nachkommen von Verfolgten der Nationalsozialisten. Bei den Einbürgerungen mit Wohnsitz in Österreich gab es ein Plus von 19 Prozent. Ein Fünftel der Eingebürgerten kam in Österreich zur Welt.

Mehrere Schwerstverletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

Kitzbühel/Landeck/Navis - Die kritische Lawinensituation in Tirol hat Mittwochvormittag zu mehreren Lawinenabgängen mit offenbar drei schwerstverletzten Wintersportlern geführt. In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel wurde eine im freien Skiraum verschüttete Person aus den Schneemassen geborgen. Sie wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch in Fiss im Bezirk Landeck und im Navistal gingen Schneebretter ab. Bei zwei Verschütteten waren Reanimationsversuche im Gange.

Wichtiger Zeuge erscheint aus Angst nicht zum Ott-Prozess

Wien - Am fünften Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, wurde bekannt, dass ein zentraler Zeuge der Anklage nicht vor Gericht erscheinen wird. Die "Gesamtheit der Umstände" ergebe "eine reale, anhaltende und erhebliche Gefahr" für sein eigenes Leben und das seiner Familie, machte der abtrünnige Offizier des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in einem Schreiben geltend.

Gehäufte RSV-Fälle bei Babys am Linzer Kepler Uniklinikum

Linz - Bereits fünf Kinder sind in der vergangenen Woche auf der Kinder-Intensivstation mit einer RSV-Infektion betreut worden, gab das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Vor allem im Säuglingsalter sei die Gefahr durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bedrohlich. Deshalb appellierte die Ärzteschaft, Neugeborene unmittelbar nach der Geburt impfen zu lassen.

