Ukraine-Gespräche in Genf beendet

Genf - Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind am Mittwoch nach nur zwei Stunden beendet worden. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski mit der Aussage, es sollten bald weitere Gespräche stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die Friedensverhandlungen zu verzögern. Der Leiter der ukrainischen Delegation sprach von Fortschritten.

NATO mit großer Militärübung an deutscher Ostseeküste

Berlin/Brüssel - Landungsübung an der Ostseeküste: Mit einem Großmanöver zeigt die NATO, wie europäische Verbündete die Ostflanke auch direkt über schon bedrohte Strandabschnitte verstärken. Dazu wurden über den Truppenübungsplatz Putlos Soldaten, Waffensysteme und Material von Schiffen aus abgesetzt, eine sogenannte amphibische Landeoperation.

Regierung arbeitet ab März an Fachkräftestrategie

Wien - Die Regierung hat sich vorgenommen, ab März die Arbeiten an der geplanten Fachkräftestrategie in Angriff zu nehmen. Mit dieser will man den demografischen und technologischen Veränderungen Rechnung tragen, wie Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat erklärte. Federführend ist Schumanns Ressort unter Beteiligung des Wirtschafts- und des Bildungsministeriums.

Bundestheater müssen sämtliche Rücklagen auflösen

Wien - Bei den Bundestheatern schmelzen die Rücklagen wie Schneedepots in der Frühlingssonne. Im Geschäftsjahr 2024/25 mussten 3,6 Mio. Euro an Rücklagen aufgelöst werden, um den Jahresfehlbetrag des Konzerns auszugleichen. Die per Ende August 2025 noch immer stolze 70 Mio. Euro betragenden Rücklagen der Holding und ihrer vier Tochtergesellschaften werden aber laut Holding-Chef Christian Kircher nach Ende der kommenden Saison voraussichtlich zur Gänze aufgebraucht sein.

Lawinenabgänge in Tirol fordern zwei Tote

Kitzbühel/Landeck/Navis - Bei zwei Lawinenabgängen Mittwochvormittag in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett auf eine gesperrte Skiroute ab. Ein 71-jähriger Urlauber wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein junger Mann verschüttet und lebensgefährlich verletzt.

Wichtiger Zeuge erscheint aus Angst nicht zum Ott-Prozess

Wien - Am fünften Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, wurde bekannt, dass ein zentraler Zeuge der Anklage nicht vor Gericht erscheinen wird. Die "Gesamtheit der Umstände" ergebe "eine reale, anhaltende und erhebliche Gefahr" für sein eigenes Leben und das seiner Familie, machte der abtrünnige Offizier des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in einem Schreiben geltend.

