Toter Säugling, schwer verletzte Mutter im Bezirk Zwettl

Groß Gerungs - In einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) sind am späten Mittwochnachmittag ein toter Säugling und seine schwer verletzte Mutter entdeckt worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit und bestätigte Medienberichte. Die polizeilichen Erhebungen liefen an. Ermittlungen in Richtung Kindestötung und Suizidversuch wollte Pfandler vorerst nicht bestätigen.

Ukraine-Gespräche in Genf beendet

Genf - Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind am Mittwoch nach nur zwei Stunden beendet worden. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski mit der Aussage, es sollten bald weitere Gespräche stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die Friedensverhandlungen zu verzögern. Der Leiter der ukrainischen Delegation sprach von Fortschritten.

Lawinenabgänge in Tirol fordern zwei Tote

Kitzbühel/Landeck/Navis - Bei zwei Lawinenabgängen Mittwochvormittag in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett auf eine gesperrte Skiroute ab. Ein 71-jähriger Urlauber wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein junger Mann verschüttet und lebensgefährlich verletzt.

Vorwahlkampftöne bei FPÖ-Aschermittwoch in Ried erwartet

Ried im Innkreis/Kobenz/Klagenfurt - Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb: In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Letzterer dürfte wohl bereits Vorwahlkampftöne anschlagen.

Wichtiger Zeuge erscheint aus Angst nicht zum Ott-Prozess

Wien - Am fünften Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, wurde bekannt, dass ein zentraler Zeuge der Anklage nicht vor Gericht erscheinen wird. Die "Gesamtheit der Umstände" ergebe "eine reale, anhaltende und erhebliche Gefahr" für sein eigenes Leben und das seiner Familie, machte der abtrünnige Offizier des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB in einem Schreiben geltend.

ÖVP-Aschermittwoch in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt - In der Messearena Klagenfurt hat am Abend der Politische Aschermittwoch der Kärntner ÖVP begonnen. Unter dem Motto "Klare Werte, klare Worte" werden neben Landesparteiobmann Martin Gruber auch Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker und Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europäischen Parlament, sprechen.

