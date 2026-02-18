Kickl hat "Phönix"-Plan für "Insel der Seligen"

Ried im Innkreis/Kobenz/Klagenfurt - Beim traditionellen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis hat FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl seinen "Phönix"-Plan als Weg "zurück zur Insel der Seligen" skizziert und zum erwarteten verbalen Angriff auf die Bundesregierung ausgeholt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bot er der Ukraine als "Sachspende" an. Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, der 2027 Landeshauptmann werden will, verzichtete weitgehend auf Vorwahlkampftöne.

Groß Gerungs - In einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) sind am späten Mittwochnachmittag ein totes Kleinkind und seine schwer verletzte Mutter entdeckt worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit. Das Kind war 15 Monate alt.

Landeck/Navis/Kirchberg - Bei zwei Lawinenabgängen sind am Mittwoch in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett im freien Skiraum ab. Ein 71-jähriger Urlauber aus den Niederlanden wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein 20-jähriger österreichischer Skifahrer verschüttet und letztlich reanimiert.

Truckee (Kalifornien) - Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens acht Wintersportler bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Ein weiterer Skifahrer wurde am Mittwoch noch vermisst, wie die Polizei von Nevada County mitteilte. Die Suche nach den Tourengehern hatte am Vortag begonnen, sie gestaltete sich wegen starker Schneefälle schwierig.

Seoul - Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol erwartet am Donnerstag sein Urteil im zentralen Strafprozess wegen Aufstands, nachdem er 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt und Spezialeinheiten des Militärs die Absperrung des Parlaments angeordnet hatte. Kritikern zufolge wollte er die Demokratie aushebeln. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem 65-Jährigen wegen der Schwere des Vorwurfs potenziell die Todesstrafe.

Washington - Der umstrittene "Friedensrat" von US-Präsident Donald Trump kommt am Donnerstag in Washington zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es wird erwartet, dass der Fokus auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er dabei ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Österreich bleibt dem Gremium wie fast alle eingeladenen EU-Staaten fern.

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrierungstod seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 muss sich ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm als Führer der Tour vor, die Frau "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert" nur 50 Meter unter dem Gipfel zurückgelassen zu haben. Der Mann bestritt im Vorfeld die Vorwürfe. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

Klagenfurt - Am Politischen Aschermittwoch der Kärntner ÖVP in Klagenfurt hat am Abend Bundeskanzler Christian Stocker für seine Idee einer Volksbefragung zur Wehrpflicht-Verlängerung geworben. Landesparteiobmann Martin Gruber hielt einen Appell für Durchsetzungsvermögen und Engagement. Zuvor hatte EVP-Chef Manfred Weber ein Aus des Verbrennerverbots gefordert, Zu der Parteiveranstaltung unter dem Motto "Klare Werte, klare Worte" waren mehr als 800 Besucherinnen und Besucher gekommen.

