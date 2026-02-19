Kickl hat "Phönix"-Plan für "Insel der Seligen"

Ried im Innkreis/Kobenz/Klagenfurt - Beim traditionellen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis hat FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl seinen "Phönix"-Plan als Weg "zurück zur Insel der Seligen" skizziert und zum erwarteten verbalen Angriff auf die Bundesregierung ausgeholt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bot er der Ukraine als "Sachspende" an. Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, der 2027 Landeshauptmann werden will, verzichtete weitgehend auf Vorwahlkampftöne.

Totes Kleinkind, schwer verletzte Mutter im Bezirk Zwettl

Groß Gerungs - In einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) sind am späten Mittwochnachmittag ein totes Kleinkind und seine schwer verletzte Mutter entdeckt worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit. Das Kind war 15 Monate alt.

Finanzminister erhält Budget-Daten der Länder nun schneller

Wien - Unerfreuliche Budget-Überraschungen wegen ungünstiger Länder-Zahlen dürften der Vergangenheit angehören. Denn mit der - der APA vorliegenden - neuen Gebarungsstatistik-Verordnung, die heute von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) unterzeichnet wird, werden sämtliche Länder verpflichtet, monatlich ihre Budgetlage der Statistik Austria zu übermitteln, die die Daten dann auch veröffentlicht. Die Verordnung fußt auf einer Neben-Einigung zum Stabilitätspakt.

Grossi: "Nicht viel Zeit" für Atomgespräche mit Iran

Washington/Teheran/Wien - Nach einer zweiten Runde indirekter Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, von einem "Schritt nach vorn" gesprochen und zugleich zur Eile gemahnt. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber es gibt noch viel zu tun, und das Problem ist, dass wir nicht viel Zeit haben", sagte Grossi dem französischen Fernsehsender LCI. "Es besteht die Möglichkeit eines Dialogs, der nun zum ersten Mal wirklich Gestalt annimmt."

Rubio trifft Netanyahu Ende kommender Woche in Israel

Jerusalem - US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt. Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bisher ohne greifbare Fortschritte.

Acht Tote nach verheerendem Lawinenabgang in Kalifornien

Truckee (Kalifornien) - Im US-Staat Kalifornien hat es beim verheerendsten Lawinenunglück seit mehr als 40 Jahren acht Tote gegeben. Ein weiterer Skitourengeher wird nach dem Unglück nahe Castle Peak im Tahoe-Nationalwald noch vermisst. Er gilt wegen der Wucht des Abgangs und der Wetterlage als wahrscheinlich tot, wie Sheriff Shannan Moon sagte. Sechs Menschen überlebten. Dienstagvormittag war gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) bei der Notrufzentrale ein automatisches Notsignal eingegangen.

Insider: USA planen Portal zur Umgehung von Netzsperren

EU-weit/Brüssel/Washington - Die US-Regierung entwickelt Insidern zufolge ein Online-Portal namens "freedom.gov", um Bürgern in Europa und anderswo die Umgehung von Netzsperren ihrer Länder zu ermöglichen. Das Angebot soll auch Zugriff auf Inhalte erlauben, die von den jeweiligen Regierungen als Hassrede oder Terrorpropaganda eingestuft und verboten wurden. Washington betrachte dies als Maßnahme gegen Zensur, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Lawinenabgänge in Tirol fordern zwei Tote

Landeck/Navis/Kirchberg - Bei zwei Lawinenabgängen sind am Mittwoch in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett im freien Skiraum ab. Ein 71-jähriger Urlauber aus den Niederlanden wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein 20-jähriger österreichischer Skifahrer verschüttet und letztlich reanimiert.

