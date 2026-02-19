Getötetes Baby im Burgenland: Vier Festnahmen

Eisenstadt/Nickelsdorf/Berlin - Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Totes Kleinkind im Bezirk Zwettl: Obduktion angeordnet

Groß Gerungs - Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion angeordnet. Die schwer verletzte Mutter wurde Polizeiangaben zufolge noch nicht einvernommen. Die 29 Jahre alte Frau befindet sich in einem Krankenhaus. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.

Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Seoul - Für die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 ist der damalige südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das zentrale Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul sprach den 65-Jährigen am Donnerstag schuldig, einen Aufstand angeführt und damit die Verfassung des Landes untergraben zu haben.

Auftaktsitzung von Trumps umstrittenem "Friedensrat"

Washington - Der umstrittene "Friedensrat" von US-Präsident Donald Trump kommt am Donnerstag in Washington zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es wird erwartet, dass der Fokus auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er dabei ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Österreich bleibt dem Gremium wie fast alle eingeladenen EU-Staaten fern.

Rubio trifft Netanyahu Ende kommender Woche in Israel

Jerusalem - US-Außenminister Marco Rubio will sich US-Regierungskreisen zufolge Ende kommender Woche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen treffen. Dafür wolle Rubio am 28. Februar nach Israel reisen, teilte ein ranghoher Beamter seines Hauses mit. Konkrete Details zu den geplanten Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt. Derzeit verhandeln die USA mit dem Iran unter anderem über dessen Atomprogramm, bisher ohne greifbare Fortschritte.

Enthüllung von Falco-Memorial in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Falco wäre am heutigen Donnerstag 69 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag wird ein Memorial am Unfallort enthüllt, wo der Popsänger in der Dominikanischen Republik 1998 tödlich verunglückt war. Das Ereignis wird um 23.30 Uhr (18:30 Ortszeit) auf YouTube übertragen. 500 Fans und Gäste hätten ihr Kommen zum "Opening Event" nahe der Stadt Puerto Plata zugesagt, berichtet die Falco Privatstiftung. Es sei mit "einem Massenansturm" zu rechnen.

Lawinenabgang in Tirol: 20-Jähriger in kritischem Zustand

Kirchberg/Innsbruck - Ein 20-Jähriger, der am Mittwoch in Kirchberg unter eine Lawine geraten war, ist Donnerstagvormittag weiter in kritischem Zustand gewesen. Der Mann wurde weiterhin auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik betreut, sagte ein Kliniksprecher der APA. Der Österreicher war Mittwochvormittag im freien Skiraum von einer Lawine erfasst, mitgerissen und verschüttet worden. Ein Begleiter und weitere Freerider gruben den Verschütteten aus. Der 20-Jährige wurde reanimiert.

Osternacht-Predigt des Papstes simultan in 60 Sprachen

Vatikanstadt - Der Vatikan beginnt mit der Erprobung einer neuen Simultanübersetzungstechnik im Petersdom. Wie das Kommunikations-Dikasterium der Nachrichtenagentur Kathpress auf Anfrage mitteilte, soll die Testphase in der kommenden Woche starten und bis zum Frühling abgeschlossen sein. Wenn sie erfolgreich ist, können die Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt bereits in der Osternacht die Predigt des Papstes über ihr Smartphone in 60 verschiedenen Sprachen mitverfolgen.

