Ex-Prinz Andrew laut Medien in Epstein-Affäre festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei laut Medien den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" vorgeworfen, wurde am Donnerstag berichtet. Andrew Mountbatten-Windsor, der wegen der Affäre bereits den Prinzen-Titel abgeben musste, war durch die jüngste Veröffentlichung neuer Akten zu dem Skandal noch stärker unter Druck geraten.

Totes Kleinkind im Bezirk Zwettl: Obduktion angeordnet

Groß Gerungs - Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion angeordnet. Die schwer verletzte Mutter wurde Polizeiangaben zufolge noch nicht einvernommen. Die 29 Jahre alte Frau befindet sich in einem Krankenhaus. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.

Getötetes Baby im Burgenland: 17-jährige Mutter festgenommen

Eisenstadt/Nickelsdorf/Berlin - Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die erst 17-jährige Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Geosphere gibt Schneewarnung für ganz Österreich

Wien - Wetterwarnung der Geosphere Austria: Von Donnerstag bis Freitagmittag schneit es im Großteil Österreichs. Verzögerungen auf Straßen, Bahnlinien und im Flugverkehr sind möglich, ebenso Stromausfälle. Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert feuchte Luft nach Österreich, und im Laufe des Donnerstags beginnt es verbreitet zu schneien. In tiefen Lagen ist zeitweise auch noch Regen möglich.

Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Seoul - Für die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 ist der damalige südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das zentrale Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul sprach den 65-Jährigen am Donnerstag schuldig, einen Aufstand angeführt und damit die Verfassung des Landes untergraben zu haben.

Auftaktsitzung von Trumps umstrittenem "Friedensrat"

Washington - Der umstrittene "Friedensrat" von US-Präsident Donald Trump kommt am Donnerstag in Washington zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es wird erwartet, dass der Fokus auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er dabei ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Österreich bleibt dem Gremium wie fast alle eingeladenen EU-Staaten fern.

Staatsanwalt will im Ott-Prozess russischen Agenten hören

Wien - Zu Beginn des sechsten Verhandlungstags im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, beharrte der Staatsanwalt auf der Einvernahme eines abtrünnigen russischen Geheimdienst-Offiziers. Dessen Befragung als Zeuge sei unerlässlich, da damit bewiesen werden könne, "dass Ott sehr professionell gehandelt hat und offensichtlich ein Agent des FSB war", sagte der Staatsanwalt am Donnerstag.

US-Regierung weitet Befugnisse von ICE aus

Washington - Die US-Regierung hat die Befugnisse der Einwanderungsbehörde ICE ausgeweitet. Künftig könnten anerkannte Flüchtlinge, die auf eine Greencard warten, in Gewahrsam genommen werden, wie aus einem Regierungsvermerk vom 18. Februar hervorgeht. Ziel sei eine erneute Überprüfung. Dies unterstreicht das von US-Präsident Donald Trump angekündigte harte Vorgehen gegen legale und illegale Einwanderung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red