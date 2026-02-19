Mann beteuert nach Tod von Freundin am Glockner Unschuld

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrierungstod seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat der Prozess gegen einen 37-jährigen Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung unter enormem Medieninteresse begonnen. Während der Staatsanwalt in seinem Plädoyer "eine Vielzahl an Fehlern" ins Treffen führte, sprach der Verteidiger von einer "wirklich schwierigen Situation". Der Angeklagte selbst bekannte sich "nicht schuldig".

Früherer Prinz Andrew in Epstein-Affäre festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien festgenommen worden. Dies gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Sie hatte zuvor Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. zu mutmaßlichem "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" eingeleitet.

Getötetes Baby im Burgenland: 17-jährige Mutter festgenommen

Eisenstadt/Nickelsdorf/Berlin - Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die erst 17-jährige Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Nur zwei Prozent der Ukraine-Vertriebenen wollen bald zurück

Wien - Nur mehr zwei Prozent der nach Österreich geflüchteten Ukrainer planen eine baldige Rückkehr in ihre Heimat. Mehr als 60 Prozent wollen überhaupt hier bleiben. Das zeigt eine Erhebung des Integrationsfonds (ÖIF). Nur Positives hatte Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Donnerstag bezüglich der Einbindung der Vertriebenen in die Gesellschaft zu berichten. Ukrainer seien "mit Abstand die fleißigste Gruppe der Zugewanderten".

Hinweise auf baldigen US-Angriff auf den Iran

Washington/Teheran/Wien - Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.

WKÖ-Opposition drängt auf rasche Reformen

Wien - Die Oppositionsfraktionen in der Wirtschaftskammer (WKÖ) drängen auf schnelle Reformen und Einsparungen für die Arbeitgebervertretung. Doch die Wirtschaftskammerspitze hat am Donnerstag auf einen laufenden Reformprozess verwiesen, der abgewartet werden müsse. Ergebnisse würden im Juni präsentiert. "Man muss das genau machen, es braucht kluge Entscheidungen, es geht nicht nur um Tempo", sagte Präsidentin WKÖ-Martha Schultz.

Geosphere gibt Schneewarnung für ganz Österreich

Wien - Wetterwarnung der Geosphere Austria: Von Donnerstag bis Freitagmittag schneit es im Großteil Österreichs. Verzögerungen auf Straßen, Bahnlinien und im Flugverkehr sind möglich, ebenso Stromausfälle. Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert feuchte Luft nach Österreich, und im Laufe des Donnerstags beginnt es verbreitet zu schneien. In tiefen Lagen ist zeitweise auch noch Regen möglich.

Sporrer will Justizanstalten weiter entlasten

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um eine Entlastung der Gefängnisse will Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag über weitere Schritte beraten. "Wir haben eine Überbelegung und zu wenig Personal zur Zeit", sagte Sporrer am Vormittag im Vorfeld einer Fachtagung im Justizministerium. Diskutiert werden soll unter anderem über ein "besseres Zusammenspiel zwischen Psychiatrien und dem Strafvollzug" sowie eine Forcierung von weiteren Maßnahmen.

