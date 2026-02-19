Zeugen bei Prozess nach Tod von Frau am Großglockner am Wort

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrieren seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat sich ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Während der Staatsanwalt in seinem Plädoyer "eine Vielzahl an Fehlern" ins Treffen führte, sprach der Verteidiger von einer "wirklich schwierigen Situation". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Am Nachmittag wurde eine Vielzahl an Zeugen einvernommen.

Früherer Prinz Andrew in Epstein-Affäre festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien festgenommen worden. Dies gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Sie hatte zuvor Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. zu mutmaßlichem "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" eingeleitet. Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet.

Getötetes Baby im Burgenland: 17-jährige Mutter festgenommen

Eisenstadt/Nickelsdorf/Berlin - Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die erst 17-jährige Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Rettenegger/Lamparter holten Bronze im Kombi-Teamsprint

Predazzo/Tesero - Österreichs Nordische Kombinierer haben auch in ihrem dritten und letzten Bewerb bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien eine Medaille geholt. Stefan Rettenegger und der davor im Val di Fiemme bereits zweimal versilberte Johannes Lamparter eroberten am Donnerstag in einem dramatischen Teamsprint Bronze. Rettenegger kam im Langlauf zu Sturz. Gold ging im Zielsprint gegen die Finnen Eero Hirvonen/Ilkka Herola an die Norweger Andreas Skoglund/Jens Luraas Oftebro.

Hinweise auf baldigen US-Angriff auf den Iran

Washington/Teheran/Wien - Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.

Ott widmete sich russischen Beschattungsmaßnahmen in Wien

Wien - Am sechsten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, ist es vor allem um Beschattungsmaßnahmen gegangen, die von einem von London aus operierenden russischen Spionage-Ring in Wien durchgeführt wurden. Dazu wurde eine 49-jährige Bulgarin als Zeugin vernommen, die im Auftrag der von Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek befehligten Zelle tätig gewesen sein soll.

Doppel-Budget soll bereits vor dem Sommer stehen

Wien - Das Vorziehen des Budgets ist nun fix. Gemäß einer Aussendung des Finanzministeriums hat sich die Präsidiale auf einen neuen Fahrplan verständigt. Statt wie ursprünglich geplant im Herbst wird die Budgetrede am 10. Juni stattfinden. Bis dahin muss also der Haushaltsentwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorliegen. Beschlossen werden soll er in der Juli-Plenarwoche.

Bereits 17 Lawinentote in dieser Wintersaison

Wien - In Tirol sind am Mittwoch bei Lawinenabgängen zwei Wintersportler getötet worden. Damit hat es in der heurigen Wintersaison bereits 17 Lawinentote gegeben. Schon jetzt sind es deutlich mehr als in der gesamten Wintersaison des Vorjahres, damals starben acht Menschen. Im Durchschnitt gab es in den vergangenen zehn Jahren in der gesamten Wintersaison jeweils 16 Tote, sagte Susanna Mitterer vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Donnerstag zur APA.

