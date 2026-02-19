Zeugen bei Prozess nach Tod von Frau am Großglockner am Wort

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrieren seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat sich ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Während der Staatsanwalt in seinem Plädoyer "eine Vielzahl an Fehlern" ins Treffen führte, sprach der Verteidiger von einer "wirklich schwierigen Situation". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Am Nachmittag wurde eine Vielzahl an Zeugen einvernommen.

Früherer Prinz Andrew in Epstein-Affäre festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien festgenommen worden. Dies gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Sie hatte zuvor Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. zu mutmaßlichem "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" eingeleitet. Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet.

WKÖ-Opposition drängt auf rasche Reformen

Wien - Die Oppositionsfraktionen in der Wirtschaftskammer (WKÖ) drängen auf schnelle Reformen und Einsparungen für die Arbeitgebervertretung. Doch die Wirtschaftskammerspitze hat am Donnerstag auf einen laufenden Reformprozess verwiesen, der abgewartet werden müsse. Ergebnisse würden im Juni präsentiert. "Man muss das genau machen, es braucht kluge Entscheidungen, es geht nicht nur um Tempo", sagte Präsidentin WKÖ-Martha Schultz.

Rettenegger/Lamparter holen Bronze im Kombi-Teamsprint

Predazzo/Tesero - Österreichs Nordische Kombinierer haben auch in ihrem dritten und letzten Bewerb bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien eine Medaille geholt. Stefan Rettenegger und der davor im Val di Fiemme bereits zweimal versilberte Johannes Lamparter eroberten am Donnerstag in einem dramatischen Teamsprint Bronze. Rettenegger kam im Langlauf zu Sturz. Gold ging im Zielsprint gegen die Finnen Eero Hirvonen/Ilkka Herola an die Norweger Andreas Skoglund/Jens Luraas Oftebro.

"Friedensrat": Trump verkündet 17 Mrd. Dollar an Gaza-Hilfen

Washington - Bei der ersten Sitzung des sogenannten Friedensrats zum Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump Hilfszusagen in Höhe von insgesamt mehr als 17 Milliarden Dollar (gut 14 Milliarden Euro) verkündet. Alleine die Vereinigten Staaten würden "einen Beitrag von zehn Milliarden Dollar zum Friedensrat leisten", sagte Trump am Donnerstag in Washington. Weitere sieben Milliarden Dollar für das Hilfspaket kämen von Saudi-Arabien, Kuwait und sieben anderen Ländern.

Ott widmete sich russischen Beschattungsmaßnahmen in Wien

Wien - Am sechsten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, ist es vor allem um Beschattungsmaßnahmen gegangen, die von einem von London aus operierenden russischen Spionage-Ring in Wien durchgeführt wurden. Dazu wurde eine 49-jährige Bulgarin als Zeugin vernommen, die im Auftrag der von Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek befehligten Zelle tätig gewesen sein soll.

Doppel-Budget soll bereits vor dem Sommer stehen

Wien - Das Vorziehen des Budgets ist nun fix. Gemäß einer Aussendung des Finanzministeriums hat sich die Präsidiale auf einen neuen Fahrplan verständigt. Statt wie ursprünglich geplant im Herbst wird die Budgetrede am 10. Juni stattfinden. Bis dahin muss also der Haushaltsentwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorliegen. Beschlossen werden soll er in der Juli-Plenarwoche.

Sporrer will Justizanstalten weiter entlasten

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um eine Entlastung der Gefängnisse hat Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag mit Expertinnen und Experten über weitere Schritte beraten. "Wir haben eine Überbelegung und zu wenig Personal zur Zeit", sagte Sporrer am Vormittag im Vorfeld einer Fachtagung im Justizministerium. Diskutiert werden soll unter anderem über ein "besseres Zusammenspiel zwischen Psychiatrien und dem Strafvollzug" sowie eine Forcierung von weiteren Maßnahmen.

