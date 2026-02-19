Vor Urteil bei Prozess nach Tod von Frau am Großglockner

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrieren seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat sich ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Während der Staatsanwalt in seinem Plädoyer "eine Vielzahl an Fehlern" ins Treffen führte, sprach der Verteidiger von einer "wirklich schwierigen Situation". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Ein Urteil sollte noch im Laufe des Abends fallen.

Trump droht Iran: Einigung oder Konsequenzen

Washington/Teheran/Wien - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf den Iran und dringt die Führung in Teheran zu einer zügigen Einigung. Sollte keine Lösung im Atomstreit erzielt werden, würden "schlimme Dinge" passieren, warnte Trump am Donnerstag in Washington. Er nannte in diesem Zusammenhang eine Frist von zehn Tagen, ohne näher darauf einzugehen. Während die USA ihre Truppenpräsenz im Nahen Osten weiter verstärken, wächst international die Sorge vor einem neuen Krieg.

"Friedensrat": Trump verkündet Milliardenhilfen für Gaza

Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den zerstörten Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, sagte Trump Washington. Er kündigte an, dass die USA zehn Milliarden Dollar für den Friedensrat bereitstellen wollen.

Doppel-Budget soll bereits vor dem Sommer stehen

Wien - Das Vorziehen des Budgets ist nun fix. Gemäß einer Aussendung des Finanzministeriums hat sich die Präsidiale auf einen neuen Fahrplan verständigt. Statt wie ursprünglich geplant im Herbst wird die Budgetrede am 10. Juni stattfinden. Bis dahin muss also der Haushaltsentwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorliegen. Beschlossen werden soll er in der Juli-Plenarwoche.

Vier österreichische Fälle von Cereulid-Intoxikation an ECDC

Wien/Rom/Stockholm - Der Skandal um verunreinigte Produkte von Babynahrung betrifft Österreich deutlich stärker als bisher angenommen. Demnach hat die Ages vier österreichische Verdachtsfälle mit Symptomen einer Cereulid-Intoxikation an das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gemeldet. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des ECDC und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hervor.

Bei Gasexplosion in Chile vier Menschen getötet

Santiago de Chile - Bei einer Gasexplosion sind im Zentrum von Chile mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Etwa zehn weitere wurden verletzt, als ein mit Flüssiggas beladener Tanklaster in einem Industriegebiet nahe der Hauptstadt Santiago de Chile umkippte und explodierte. Wie auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video zu sehen war, gingen bei dem anschließenden Brand mehrere Autos auf einem Parkplatz in Flammen auf.

Louvre-Kommission sieht "systematisches Versagen"

Paris - Ein "systematisches Versagen" der Leitung des Pariser Louvre-Museums war nach Ansicht einer parlamentarischen Untersuchungskommission mitverantwortlich für den spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl vom vergangenen Oktober. "Der Diebstahl im Louvre war kein Unfall, er offenbart ein systemisches Versagen", sagte der konservative Abgeordnete Alexandre Portier, der die nach dem Diebstahl eingesetzte Untersuchungskommission leitet, am Donnerstag in Paris.

Sporrer will Justizanstalten weiter entlasten

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um eine Entlastung der Gefängnisse hat Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag mit Expertinnen und Experten über weitere Schritte beraten. "Wir haben eine Überbelegung und zu wenig Personal zur Zeit", sagte Sporrer am Vormittag im Vorfeld einer Fachtagung im Justizministerium. Diskutiert werden soll unter anderem über ein "besseres Zusammenspiel zwischen Psychiatrien und dem Strafvollzug" sowie eine Forcierung von weiteren Maßnahmen.

