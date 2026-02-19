Vor Urteil bei Prozess nach Tod von Frau am Großglockner

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrieren seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat sich ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Während der Staatsanwalt in seinem Plädoyer "eine Vielzahl an Fehlern" ins Treffen führte, sprach der Verteidiger von einer "wirklich schwierigen Situation". Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Ein Urteil sollte noch im Laufe des Abends fallen.

Ex-Prinz Andrew in Epstein-Affäre vorübergehend festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien am Donnerstag vorübergehend festgenommen worden. Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet. Am Abend wurde er erwartungsgemäß wieder freigelassen.

"Friedensrat": Trump verkündet Milliardenhilfen für Gaza

Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den zerstörten Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, sagte Trump Washington. Er kündigte an, dass die USA zehn Milliarden Dollar für den Friedensrat bereitstellen wollen.

Doppel-Budget soll bereits vor dem Sommer stehen

Wien - Das Vorziehen des Budgets ist nun fix. Gemäß einer Aussendung des Finanzministeriums hat sich die Präsidiale auf einen neuen Fahrplan verständigt. Statt wie ursprünglich geplant im Herbst wird die Budgetrede am 10. Juni stattfinden. Bis dahin muss also der Haushaltsentwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorliegen. Beschlossen werden soll er in der Juli-Plenarwoche.

Vier österreichische Fälle von Cereulid-Intoxikation an ECDC

Wien/Rom/Stockholm - Der Skandal um verunreinigte Produkte von Babynahrung betrifft Österreich deutlich stärker als bisher angenommen. Demnach hat die Ages vier österreichische Verdachtsfälle mit Symptomen einer Cereulid-Intoxikation an das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gemeldet. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des ECDC und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hervor.

Akademikerball: Demos und Verkehrsbehinderungen erwartet

Wien - In der Wiener Hofburg findet am Freitag wieder der freiheitliche "Akademikerball" statt. Auch heuer wird wieder gegen das von der FPÖ ausgerichtete Burschenschafter-Event demonstriert, es wurden zwei Protestzüge angemeldet. Hunderte Polizisten stehen im Einsatz, in der Innenstadt und den inneren Bezirken ist ab dem Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Ball selbst werden u.a. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp erwartet.

Auftakt in Mammutprozess gegen frühere "Letzte Generation"

Wien - Am Freitag beginnt um 9.30 Uhr am Wiener Landesgericht der Mammutprozess gegen insgesamt 47 ehemalige Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation". Die Staatsanwaltschaft wirft den früheren Aktivistinnen und Aktivisten primär Sachbeschädigung sowie schwere Sachbeschädigung vor. Zum Auftakt des auf mehrere Blöcke aufgeteilten Verfahrens sind sieben Personen geladen - darunter auch eine der damaligen Leitfiguren der Gruppe.

