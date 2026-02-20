Freund nach Tod am Großglockner zu fünf Monaten verurteilt

Innsbruck/Kals - Nach dem Erfrieren seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 ist ein 37-jähriger Salzburger am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Er wurde zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt. Richter Norbert Hofer sah eindeutig die "Führungsverantwortung" beim Angeklagten, ließ aber zahlreiche Anklagepunkte fallen. Das Urteil war nicht rechtskräftig.

Ex-Prinz Andrew in Epstein-Affäre vorübergehend festgenommen

London - Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien am Donnerstag vorübergehend festgenommen worden. Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet. Am Abend wurde er erwartungsgemäß wieder freigelassen.

Gouverneur: Ein Toter bei Ukraine-Angriff auf Sewastopol

Sewastopol - Bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte am Freitag im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehr und die russische Schwarzmeerflotte hätten bei der Abwehr des ukrainischen Angriffs 16 Drohnen abgeschossen. Sewastopol wird von der Ukraine immer wieder ins Visier genommen.

Falco-Memorial in Dominikanischer Republik enthüllt

Santo Domingo - Anlässlich des 69. Geburtstags der Poplegende Falco ist am Donnerstag (Ortszeit) ein Memorial am Unfallort enthüllt worden, wo der Musiker in der Dominikanischen Republik 1998 tödlich verunglückt war. Per Videobotschaft meldete sich der Vorsitzende der Falco Privatstiftung, Ronald "Ronnie" Seunig zu Wort, der betonte, dass das Falco-Denkmal angelehnt an das Grabmal am Wiener Zentralfriedhof sei. Er ergänzte, dass dieses Denkmal "von lokalen Leuten geschaffen" worden sei.

Iran droht mit "entschiedener" Reaktion im Fall von Angriff

Teheran/Washington - Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Teheran hat der Iran für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen gedroht. Dabei würden "alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte der feindlichen Streitkräfte in der Region (...) legitime Ziele darstellen", heißt es in einem Brief des iranischen Botschafters bei den Vereinten Nationen an UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Obama hat laut Trump Geheimnisse über Aliens ausgeplaudert

Washington - US-Präsident Donald Trump wirft seinem Vorgänger Barack Obama vor, geheime Informationen über die Existenz von Außerirdischen preisgegeben zu haben. "Er hat das aus geheimen Informationen genommen ... Das darf er nicht tun", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Georgia. Obama habe einen "großen Fehler" gemacht. Belege für seine Anschuldigungen nannte Trump nicht.

Akademikerball: Demos und Verkehrsbehinderungen erwartet

Wien - In der Wiener Hofburg findet am Freitag wieder der freiheitliche "Akademikerball" statt. Auch heuer wird wieder gegen das von der FPÖ ausgerichtete Burschenschafter-Event demonstriert, es wurden zwei Protestzüge angemeldet. Hunderte Polizisten stehen im Einsatz, in der Innenstadt und den inneren Bezirken ist ab dem Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Ball selbst werden u.a. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp erwartet.

Auftakt in Mammutprozess gegen frühere "Letzte Generation"

Wien - Am Freitag beginnt um 9.30 Uhr am Wiener Landesgericht der Mammutprozess gegen insgesamt 47 ehemalige Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation". Die Staatsanwaltschaft wirft den früheren Aktivistinnen und Aktivisten primär Sachbeschädigung sowie schwere Sachbeschädigung vor. Zum Auftakt des auf mehrere Blöcke aufgeteilten Verfahrens sind sieben Personen geladen - darunter auch eine der damaligen Leitfiguren der Gruppe.

