Graz-Wahl findet schon am 28. Juni statt

Graz - Die Grazer Gemeinderatswahl 2026 wird schon am 28. Juni stattfinden. Das hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Statut sieht vor, dass der Wahltermin - berechnet nach dem vergangenen Termin am 26. September 2021 - zwischen 10. Mai und 22. November liegen darf. Der Termin kommt dennoch überraschend früh. Kahr meinte: "Die Monate im Sommer können dadurch genutzt werden, um die neue Periode gut vorbereiten zu können."

Schneefälle sorgen in Österreich für große Probleme

St. Pölten/Schwechat/Graz - Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz sogar für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt. Der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat wurde vorübergehend eingestellt. Ab 12.00 Uhr sollen wieder einzelne Starts möglich sein, ab 13.00 Uhr auch wieder Landungen, sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. In der Steiermark waren Freitagfrüh rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Die Landeswarnzentrale gab für mehrere Bezirke einen "AT-Alert" aus.

Meinl-Reisinger besucht Ukraine kurz vor Kriegsjahrestag

Kiew (Kyjiw)/Österreich - Wenige Tage vor dem vierten Jahrestag des Beginns der russischen Großinvasion in der Ukraine besucht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) Kiew. Auf ihrer Reise wird sie von dem Regierungskoordinator für den Ukraine-Wiederaufbau, Wolfgang Anzengruber, sowie Nationalratsabgeordneten aus vier Parteien begleitet. Sie wollen sich gemeinsam die Lage in Kiew ansehen und ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine setzen, sagte sie der APA.

Gouverneur: Ein Toter bei Ukraine-Angriff auf Sewastopol

Sewastopol/Poltawa - Bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte am Freitag im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehr und die russische Schwarzmeerflotte hätten bei der Abwehr des ukrainischen Angriffs 16 Drohnen abgeschossen. Sewastopol wird von der Ukraine immer wieder ins Visier genommen.

Nach Rinder-TBC-Fällen in Vorarlberg eine Person positiv

Bregenz - In Vorarlberg ist nach Fällen von Rinder-TBC ein Mensch positiv auf den Tuberkuloseerreger getestet worden. Es gebe aktuell eine Person in Vorarlberg, die mit infiziertem Viehbestand Kontakt hatte und in einer Blutuntersuchung, einem sogenannten Quantiferon-Test, positiv auf Tuberkulose getestet worden sei, bestätigte das Land Vorarlberg einen entsprechenden Bericht der Neuen Vorarlberger Tageszeitung (Freitag). Bereits 2025 gab es einen solchen Nachweis von Erregerkontakt.

Wiener Prozess gegen frühere "Letzte Generation" gestartet

Wien - Am Wiener Landesgericht hat am Freitag um 9.30 Uhr das Mammutverfahren gegen die ehemalige Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" begonnen. Angeklagt sind sieben frühere Aktivistinnen und Aktivisten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Sachbeschädigung sowie schwere Sachbeschädigung vor. Grundlage für den Vorwurf sind Farbproteste am Flughafen Wien-Schwechat, beim Landhaus St. Pölten sowie beim Bundeskanzleramt in Wien im Jahr 2023 und 2024.

Nach Festnahme von Ex-Prinz Andrew sucht Polizei in Windsor

London - Am Morgen nach der vorübergehenden Festnahme des früheren Prinzen Andrew hat die britische Öffentlichkeit auf erste Ergebnisse von der Polizei gewartet. Am königlichen Gelände in Sandringham, wo Andrew Mountbatten-Windsor mittlerweile wohnt, versammelten sich am Freitag Dutzende Medienvertreter. Zu sehen war der jüngere Bruder von König Charles III. zunächst aber nicht. Die Polizei führte unterdessen weitere Durchsuchungen in Windsor durch.

Bus in Tirol von Lawine erfasst - Keine Verletzten

Bach/Innsbruck - Großes Glück haben Freitagfrüh zwölf Insassen eines Busses in Bach im Tiroler Bezirk Reutte gehabt. Gegen 5.00 Uhr ging eine Lawine auf die Lechtalstraße (B198) nieder, erfasste den Bus und schob ihn von der Straße ab. Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Es soll sich laut Medienberichten um einen Firmenbus mit Mitarbeitern gehandelt haben.

