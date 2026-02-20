Schneefälle sorgen in Österreich für große Probleme

St. Pölten/Schwechat/Graz - Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz sogar für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt. Der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat war seit den Morgenstunden eingestellt und wurde um 12.00 Uhr wieder aufgenommen, sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. Mit Verzögerungen wurde weiter gerechnet. In der Steiermark waren Freitagfrüh rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Die Landeswarnzentrale gab für mehrere Bezirke einen "AT-Alert" aus.

Offenbar drei Verletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

Nauders/Aschau/Hochfügen - Mehrere Lawinenabgänge im freien Skiraum haben Freitagvormittag in Tirol erneut die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der APA erklärte, gab es dabei sechs verschüttete Wintersportler. Drei Personen wurden bisherigen Informationen zufolge teils schwer verletzt. Schneebretter gingen unter anderem im freien Skiraum in Fügenberg und Aschau im Zillertal, in Nauders im Bezirk Landeck sowie in Alpbach im Bezirk Kufstein ab.

Meinl-Reisinger schlägt Ukraine graduellen EU-Beitritt vor

Kiew (Kyjiw)/Österreich - Wenige Tage vor dem vierten Jahrestag des Beginns der russischen Großinvasion in der Ukraine hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Freitag Kiew besucht. Nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha sagte sie Österreichs Unterstützung für die EU-Beitrittsambitionen der Ukraine zu. Gleichzeitig betonte sie, dass es "realistische Zugänge und realistische Zeitpläne" brauche. Eine Möglichkeit sei die graduelle Integration des Landes.

Graz-Wahl findet schon am 28. Juni statt

Graz - Die Grazer Gemeinderatswahl 2026 wird schon am 28. Juni stattfinden. Das hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Statut sieht vor, dass der Wahltermin - berechnet nach Fristen der laufenden Periode - zwischen 10. Mai und 22. November liegen darf. Der Termin kommt dennoch überraschend früh. Kahr meinte: "Die Monate im Sommer können dadurch genutzt werden, um die neue Periode gut vorbereiten zu können."

Freispruch für mutmaßlichen Mafioso im Wiener Landesgericht

Wien - Ein 57-jähriger mutmaßlicher Mafioso ist am Freitag am Wiener Landesgericht in einer fortgesetzten Verhandlung vom Vorwurf freigesprochen worden, als Aufpasser an einer Entführung beteiligt gewesen zu sein, die der montenegrinische Kavač-Clan im März 2020 inszeniert hatte. "Wir gehen davon aus, dass Sie zu der Partie gehören", stellte der vorsitzende Richter in der Begründung fest. Es gebe aber "keinen Nachweis, dass der Angeklagte an der Entführung mitgewirkt hat."

Zwei Schuldsprüche in Prozess gegen "Letzte Generation"

Wien - Am Wiener Landesgericht hat es am Freitag die ersten beiden nicht rechtskräftigen Schuldsprüche im Verfahren gegen die frühere Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung gegeben. Zwei frühere Aktivistinnen wurden zu Geldstrafen verurteilt. Vier Angeklagte bekamen eine Diversion. Basis für die Vorwürfe waren Farbproteste am Flughafen Wien-Schwechat, beim Landhaus St. Pölten und beim Bundeskanzleramt in den Jahren 2023 und 2024.

Nach Festnahme von Ex-Prinz Andrew Durchsuchungen in Windsor

London - In Großbritannien gehen die Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew wegen Amtsmissbrauchs weiter. Die Polizei durchsuchte am Freitag das ehemalige Anwesen von König Charles' jüngerem Bruder auf dem Gelände von Schloss Windsor, wie die örtliche Polizei mitteilte. Der 66-jährige Andrew Mountbatten-Windsor war am Donnerstag - seinem Geburtstag - festgenommen worden und nach gut zehn Stunden Verhör und Gewahrsam am Abend unter Auflagen wieder freigelassen worden.

CDU-Parteitag in Stuttgart als Stimmungstest für Merz

Stuttgart - Die CDU hat am Freitag ihren ersten Parteitag seit dem Amtsantritt von Friedrich Merz als deutscher Bundeskanzler begonnen. "Wir stehen vor großen Aufgaben", sagte Merz zur Eröffnung des Treffens mit Blick auf die großen innen- und außenpolitischen Herausforderungen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen." Am Nachmittag soll Merz als Parteivorsitzender bestätigt werden. Die Abstimmung gilt als Stimmungstest zur Arbeit des Regierungschefs.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red