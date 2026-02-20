Schneefälle sorgen in Österreich für große Probleme

St. Pölten/Schwechat/Graz - Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt. Außerdem gab es in Tirol ein Todesopfer und Verletzte bei Lawinenabgängen. Der Betrieb am Flughafen Wien war stundenlang eingestellt. In ganz Österreich blieben auf den schneeglatten Fahrbahnen Lkw hängen und blockierten Straßen, dazu kamen Unfälle. Österreichweit waren 13.000 Feuerwehrleute im Einsatz. In mehreren Regionen kam es zu Stromausfällen.

Zwei weitere Tote bei Lawinenabgang in Tirol

Nauders/Aschau/Hochfügen - Bei einem Lawinenabgang im Tiroler St. Anton (Bezirk Landeck) sind am Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt fünf Personen wurden verschüttet. Zwei von ihnen überlebten nicht, eine weitere Person wurde am Abend noch reanimiert. Zwei Wintersportler befanden sich in ärztlicher Behandlung, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Auch in Nauders gab es zuvor bei einem Lawinenabgang ein Todesopfer.

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

Washington - US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richterinnen und Richter.

Selenskyj: USA verlangen von Ukraine Aufgabe des Donbass

Kiew (Kyjiw) - In den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg fordern nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die USA im Einklang mit Russland von seinem Land die Aufgabe der gesamten Donbass-Region. "Sowohl die Amerikaner als auch die Russen sagen: Wenn Ihr wollt, dass der Krieg morgen endet, dann geht aus dem Donbass raus", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP.

Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine

Sewastopol/Poltawa - Eine russische Kampfdrohne hat am Freitag zwei Polizisten im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei mit. Das Team sei mit einem gepanzerten Auto zu einer Evakuierung von Anrainern beim Dorf Serednij Burluk unterwegs gewesen, als die Drohne ihren Wagen traf. Der Ort im Landkreis Kupjansk befindet sich mehr als 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

CDU wählt Merz zum dritten Mal zum Vorsitzenden

Stuttgart - Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag in Stuttgart mit einem überraschend guten Ergebnis für zwei Jahre wiedergewählt. Für den 70-Jährigen stimmten 878 Delegierte. Es gab 85 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Die CDU, die anders als andere Parteien Enthaltungen nicht wertet, errechnete daraus ein Ergebnis von 91,17 Prozent. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 89,87 Prozent.

Trump zieht begrenzten Angriff auf den Iran in Betracht

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump zieht einen begrenzten militärischen Schlag gegen den Iran in Betracht. Auf die Frage, ob er einen solchen Schritt erwäge, um die Führung in Teheran zu einem Atomabkommen zu bewegen, sagte er am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus: "Ich denke, ich kann sagen, dass ich das in Erwägung ziehe." Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Am Vortag hatte er dem Erzfeind eine Frist von zehn bis 15 Tagen zum Einlenken im Atomstreit gegeben.

Erstmals Klade-Ib-Fälle von Mpox in Österreich

Wien - Im Februar sind in Österreich erstmals zwei Mpox-Fälle der Klade Ib identifiziert worden. In beiden Fällen erfolgt eine medizinische Betreuung, meldete das Gesundheitsministerium am Freitagabend. Die Lage sei "stabil". Seit dem größeren Ausbruch in Europa im Jahr 2022 war bisher in Österreich ausschließlich die Klade II nachgewiesen worden. In den vergangenen Monaten sei in Europa vermehrt die Klade Ib aufgetreten, deren Verlauf werde überwiegend als mild beschrieben.

