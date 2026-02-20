Trump will weltweiten Zoll von zusätzlich 10 % verhängen

Washington - US-Präsident Donald Trump will nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen die von ihm verhängten Zölle andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump am Freitag in Washington. Er werde noch heute eine Anordnung unterschreiben, um unter Berufung auf eine andere gesetzliche Grundlage einen weltweiten zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen.

Demos rund um Akademikerball, FPÖ-Prominenz in der Hofburg

Wien - Der "Akademikerball" in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in und um die Innenstadt gesorgt. Seit dem Nachmittag zogen zwei Protestmärsche durch die Stadt. Am Veranstaltungsort selbst traf am Abend die FPÖ-Prominenz ein, darunter Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens Landesparteichef Dominik Nepp. Die Demonstrationen verliefen vorerst ohne Zwischenfälle, gab die Polizei bekannt.

Vier Tote nach Lawinenabgängen in Tirol

Nauders/Aschau/Hochfügen - Bei Lawinenabgängen in Tirol sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. In St. Anton (Bezirk Landeck) wurden zunächst zwei Todesfälle bestätigt, eine dritte beteiligte Person starb am Abend im Spital, bestätigte die Polizei der APA. Zwei weitere Personen wurden verschüttet und befanden sich in ärztlicher Behandlung. Auch in Nauders gab es zuvor bei einem Lawinenabgang ein Todesopfer.

CDU wählt Merz zum dritten Mal zum Vorsitzenden

Stuttgart - Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag in Stuttgart mit einem überraschend guten Ergebnis für zwei Jahre wiedergewählt. Für den 70-Jährigen stimmten 878 Delegierte. Es gab 85 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Die CDU, die anders als andere Parteien Enthaltungen nicht wertet, errechnete daraus ein Ergebnis von 91,17 Prozent. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 89,87 Prozent.

Selenskyj: USA verlangen von Ukraine Aufgabe des Donbass

Kiew (Kyjiw) - In den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg fordern nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die USA im Einklang mit Russland von seinem Land die Aufgabe der gesamten Donbass-Region. "Sowohl die Amerikaner als auch die Russen sagen: Wenn Ihr wollt, dass der Krieg morgen endet, dann geht aus dem Donbass raus", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP.

Die 76. Berlinale vergibt ihre Bären

Berlin/Wien - Jetzt wird es ernst in Berlin: Nach knapp zehn Tagen Filmfestspielen vergibt die Berlinale am Samstag wieder den Goldenen Bären für den besten Film des Wettbewerbs. Hinzu kommen neben weiteren Ehrungen die sieben Silbernen Bären, die etwa für den Großer Preis der Jury, die Beste Regie oder die beste schauspielerische Leistung vergeben werden. Die Entscheidung über die Auswahl aus dem Talon der 22 Wettbewerbsfilme trifft die Internationale Jury unter Vorsitz von Wim Wenders.

