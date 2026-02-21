Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent

Washington - Nach seiner Zollniederlage vor dem Obersten Gericht hat US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser soll ab kommenden Dienstag (00.01 Uhr Ortszeit/06.01 MEZ) gelten, wie das Weiße Haus mitteilte. Zuvor hatte der Supreme Court Trumps Zölle für größtenteils unrechtmäßig erklärt. Der neue Zoll soll Trumps Angaben zufolge auf einer anderen Rechtsgrundlage fußen.

Cosm� holt für Österreich den ESC-Tanzschein

Wien - Der 19-jährige Cosm� vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wahlwiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show "Vienna Calling" gegen elf Konkurrenten durch. Mit der Elektro-Tanznummer "Tanzschein" wird Cosm� nun die rot-weiß-rote Fahne im großen Finale des größten Musikbewerbs am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Schneefälle sorgen in Österreich für große Probleme

St. Pölten/Schwechat/Graz - Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt. Außerdem gab es in Tirol vier und in Vorarlberg ein Todesopfer nach Lawinenabgängen. Der Betrieb am Flughafen Wien war stundenlang eingestellt. In ganz Österreich blieben auf den schneeglatten Fahrbahnen Lkw hängen und blockierten Straßen, dazu kamen Unfälle. Österreichweit waren 13.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Es gab auch zahlreiche Stromausfälle.

Fünf Tote nach Lawinenabgängen in Tirol und Vorarlberg

Nauders/Aschau/Hochfügen - Bei Lawinenabgängen in Tirol sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen, in Vorarlberg kam ein weiterer Wintersportler in den Schneemassen ums Leben. In St. Anton (Bez. Landeck) wurden zunächst zwei Todesfälle bestätigt, eine dritte beteiligte Person starb am Abend im Spital, bestätigte die Polizei der APA. Auch in Nauders (Bez. Landeck) hatte es zuvor bei einem Lawinenabgang ein Todesopfer gegeben. In Klösterle (Bez. Bludenz) kam ein 39-jähriger Schweizer ums Leben.

Akademikerball-Demos ohne Zwischenfälle, FPÖ-Politik am Ball

Wien - Der "Akademikerball" in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in und um die Innenstadt gesorgt. Zwei Protestmärsche gegen den von der FPÖ ausgerichteten Burschenschafterball zogen durch die Stadt, es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Am Ball selbst nahm wie üblich FPÖ-Prominenz teil, darunter Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens Landesparteichef Dominik Nepp. Neuerlich Gast war auch der ehemalige Identitären-Sprecher Martin Sellner.

Laut Insider Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Tel Aviv/Beirut - Bei israelischen Luftangriffen im libanesischen Bekaa-Tal sind am Freitag nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens zehn Menschen getötet worden. Außerdem seien rund 50 Personen verletzt worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unter den Toten befinde sich ein ranghoher Vertreter der Hisbollah-Miliz. Das israelische Militär teilte mit, es habe Kommandozentralen der Hisbollah in der Gegend um Baalbek im Osten des Landes angegriffen.

Selenskyj: USA verlangen von Ukraine Aufgabe des Donbass

Kiew (Kyjiw) - In den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg fordern nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die USA im Einklang mit Russland von seinem Land die Aufgabe der gesamten Donbass-Region. "Sowohl die Amerikaner als auch die Russen sagen: Wenn Ihr wollt, dass der Krieg morgen endet, dann geht aus dem Donbass raus", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP.

CDU wählt Merz zum dritten Mal zum Vorsitzenden

Stuttgart - Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag in Stuttgart mit einem überraschend guten Ergebnis für zwei Jahre wiedergewählt. Für den 70-Jährigen stimmten 878 Delegierte. Es gab 85 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Die CDU, die anders als andere Parteien Enthaltungen nicht wertet, errechnete daraus ein Ergebnis von 91,17 Prozent. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 89,87 Prozent.

