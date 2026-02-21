Meinl-Reisinger verteidigt Ukraine-Hilfe

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.

61-Jähriger stirbt bei Skiunfall in Vorarlberg

St. Gallenkirch - Ein 61-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Silvretta Montafon ums Leben gekommen. Der Mann war im freien Skiraum gestürzt und dürfte sich tödliche Verletzungen zugezogen haben. Er war bei einer groß angelegten Suchaktion gefunden worden, nachdem sein 15-jähriger Sohn Alarm geschlagen hatte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst.

Nach Protesten im Iran drohen laut Amnesty 30 Todesstrafen

Teheran/London - Mindestens 30 Menschen im Iran droht im Zusammenhang mit den jüngsten Massenprotesten laut Informationen von Amnesty International die Todesstrafe. In acht Fällen sei bereits ein Urteil gesprochen worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation am Freitag. Unter den 22 weiteren vor Gericht verhandelten Fällen seien zwei Männer noch minderjährig. Die iranische Justiz hat bisher offiziell kein Todesurteil verkündet.

Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Tel Aviv/Beirut - Bei israelischen Angriffen sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen im Osten und im Süden des Landes getötet worden. 24 Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag. Andere Quellen sprachen von bis zu 50 Toten. Die israelische Armee teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die mit ihr verbündete islamistische Hamas gerichtet.

Rückgang bei Asyl-Zahlen setzte sich im Jänner fort

Wien - Der rückläufige Trend bei den Asyl-Zahlen hat sich auch im neuen Jahr fortgesetzt. Im Jänner wurden 945 Anträge gestellt, letztmals gab es im ersten Monat des Jahres 2012 niedrigere Zahlen, zeigt ein Blick in die Asylstatistik des Innenressorts. Im Vergleich zum Vorjahres-Jänner handelt es sich um einen Rückgang von 51 Prozent. In Gesamt-Europa betrug das Minus 17 Prozent.

Amnestie für 379 politische Gefangene in Venezuela

Caracas - Nach der Verabschiedung eines Amnestiegesetzes in Venezuela sollen nach Angaben eines Abgeordneten 379 politische Gefangene freikommen. Die Betroffenen müssten spätestens am Samstag aus den Gefängnissen entlassen werden, sagte der Abgeordnete Jorge Arreaza am Freitag (Ortszeit) in einem Fernsehinterview. Die Staatsanwaltschaft habe den zuständigen Gerichten entsprechende Anträge übermittelt.

Dutzende Tiger in thailändischem Park sterben durch Virus

Bangkok - Binnen weniger Wochen sind dutzende Tiger in einem privaten Raubtierpark in Thailand an Krankheiten verendet. Bei Untersuchungen seien Infektionen mit dem hoch ansteckenden Staupe-Virus sowie Bakterien nachgewiesen worden, erklärte das Veterinäramt von Chiang Mai im Norden des Landes am Freitag. Insgesamt verendeten in dem Park demnach 72 Tiger. Bei Tigern sei die Staupe schwerer nachzuweisen als bei Hunden oder Katzen, erklärte ein Sprecher der Veterinärbehörde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red