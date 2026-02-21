Meinl-Reisinger verteidigt Ukraine-Hilfe

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.

Verletzte bei möglichem Angriff auf Waffenfabrik in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Angriff in der entlegenen südrussischen Region Udmurtien hat es Schäden und Verletzte gegeben. Das teilte Regionalgouverneur Alexander Bretschalow am Samstag via Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Laut nicht überprüfbaren Berichten wurde eine Waffenfabrik getroffen, in der Raketen hergestellt werden. Elf Menschen wurden den offiziellen Angaben zufolge verletzt, drei mussten in Spitäler.

Fußgänger in der Steiermark von Alkolenker getötet

Fohnsdorf - Zwei Fußgänger sind am Freitagabend in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) von einem Alkolenker niedergestoßen worden. Ein 65-jähriger Mann starb, eine 44-jährige Frau wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Beide Verletzten waren ins Krankenhaus gebracht worden, in den frühen Morgenstunden des Samstags starb der Mann aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Falsch gekühltes Spenderherz: Kind in Italien gestorben

Neapel - Der herzkranke kleine Bub in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus "Monaldi" in Neapel am Samstag mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico "infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands" auf der Intensivstation. Der Fall sorgte in Italien seit Wochen für Schlagzeilen - auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Macron mahnt nach Tod eines Rechtsaktivisten zur Ruhe

Paris - Nach dem gewaltsamen Tod eines rechtsextremen Aktivisten hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor landesweiten Kundgebungen zur Ruhe aufgerufen. Die Märsche sind am Samstag im Gedenken an den 23-jährigen Quentin Deranque geplant. Er war vor einer Woche nach einer Auseinandersetzung mit linken Aktivisten vor einem Konferenzzentrum in Lyon gestorben. Der Vorfall war auf Video aufgezeichnet worden und hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.

Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Tel Aviv/Beirut - Bei israelischen Angriffen sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen im Osten und im Süden des Landes getötet worden. 24 Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag. Andere Quellen sprachen von bis zu 50 Toten. Die israelische Armee teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die mit ihr verbündete islamistische Hamas gerichtet.

Rückgang bei Asyl-Zahlen setzte sich im Jänner fort

Wien - Der rückläufige Trend bei den Asyl-Zahlen hat sich auch im neuen Jahr fortgesetzt. Im Jänner wurden 945 Anträge gestellt, letztmals gab es im ersten Monat des Jahres 2012 niedrigere Zahlen, zeigt ein Blick in die Asylstatistik des Innenressorts. Im Vergleich zum Vorjahres-Jänner handelt es sich um einen Rückgang von 51 Prozent. In Gesamt-Europa betrug das Minus 17 Prozent.

61-Jähriger stirbt bei Skiunfall in Vorarlberg

St. Gallenkirch - Ein 61-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Silvretta Montafon ums Leben gekommen. Der Mann war im freien Skiraum gestürzt und dürfte sich tödliche Verletzungen zugezogen haben. Er war bei einer groß angelegten Suchaktion gefunden worden, nachdem sein 15-jähriger Sohn Alarm geschlagen hatte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst.

