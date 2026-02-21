Person nach Lawinenabgang in Serfaus in Lebensgefahr

Serfaus/Wien - Im Tiroler Skigebiet von Serfaus (Bezirk Landeck) ist am Samstagvormittag kurz nach 10.00 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände niedergegangen. Laut Augenzeugen wurde eine Person verschüttet. Nach rund 30-minütiger Suche konnte die Person geborgen werden. Sie befand sich im kritischen Zustand, die Rettungskräfte mussten eine Reanimation durchführen.

Meinl-Reisinger verteidigt Ukraine-Hilfe

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.

Verletzte bei möglichem Angriff auf Waffenfabrik in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Angriff in der entlegenen südrussischen Region Udmurtien hat es Schäden und Verletzte gegeben. Das teilte Regionalgouverneur Alexander Bretschalow am Samstag via Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Laut nicht überprüfbaren Berichten wurde eine Waffenfabrik getroffen, in der Raketen hergestellt werden. Elf Menschen wurden den offiziellen Angaben zufolge verletzt, drei mussten in Spitäler.

Kläbo räumt Olympia 2026 mit 50-km-Sieg völlig ab

Tesero - Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele eine weitere historische Marke gesetzt. Der Norweger siegte im 50-km-Langlauf in klassischer Technik samt Massenstart vor seinen Landsmännern Martin Löwström Nyenget und Emil Iversen und ist damit der erste Athlet, der bei ein und denselben Spielen sechs Goldene erobert. Zur lebenden Legende hatte sich der 29-Jährige bereits Tage zuvor gemacht, insgesamt hält er nun bei elf Olympia-Triumphen.

Neue Proteste an iranischer Elite-Universität

Teheran - Mit Beginn des neuen Semesters im Iran sind an einer renommierten Universität neue Proteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem ausgebrochen. An der Sharif-Universität für Technologie in der Hauptstadt Teheran riefen Studierende Protest-Slogans, wie Aktivisten in den sozialen Medien berichteten. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit den paramilitärischen Basij-Einheiten, wie es in dem Bericht des studentischen Newsletters "Amirkabir" hieß.

Libanesischer Präsident kritisiert israelische Angriffe

Beirut/Jerusalem - Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat Israel am Samstag nach den jüngsten tödlichen Angriffen auf Stellungen der Hisbollah vorgeworfen, die diplomatischen Bemühungen zur Stabilisierung seines Landes zu untergraben. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium kamen bei den Angriffen im Libanon am Freitagabend mindestens zehn Menschen ums Leben. 24 weitere Personen wurden demnach verletzt, darunter drei Kinder.

Falsch gekühltes Spenderherz: Kind in Italien gestorben

Neapel - Der herzkranke kleine Bub in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus "Monaldi" in Neapel am Samstag mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico "infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands" auf der Intensivstation. Der Fall sorgte in Italien seit Wochen für Schlagzeilen - auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Fußgänger in der Steiermark von Alkolenker getötet

Fohnsdorf - Zwei Fußgänger sind am Freitagabend in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) von einem Alkolenker niedergestoßen worden. Ein 65-jähriger Mann starb, eine 44-jährige Frau wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Beide Verletzten waren ins Krankenhaus gebracht worden, in den frühen Morgenstunden des Samstags starb der Mann aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

