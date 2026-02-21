Wiederkehr hält an weniger Latein und mehr KI fest

Wien - NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat am Samstag einmal mehr seine Pläne verteidigt, die Stundenzahl für Latein und die zweite lebende Fremdsprache an der AHS-Oberstufe zugunsten von Informatik und Künstlicher Intelligenz herunterzuschrauben. Einen "Rückzieher" schloss er "Im Journal zu Gast" am Samstag aus und zeigte sich zuversichtlich, dass man sich politisch einig wird. Bisher gaben sich die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ skeptisch.

Meinl-Reisinger betont Bedeutung der Ukraine-Hilfe

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Bedeutung der Hilfe für die Ukraine betont. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.

Verletzte bei möglichem Angriff auf Waffenfabrik in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Angriff in der entlegenen südrussischen Region Udmurtien hat es Schäden und Verletzte gegeben. Das teilte Regionalgouverneur Alexander Bretschalow am Samstag via Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Laut nicht überprüfbaren Berichten wurde eine Waffenfabrik getroffen, in der Raketen hergestellt werden. Elf Menschen wurden den offiziellen Angaben zufolge verletzt, drei mussten in Spitäler.

Person nach Lawinenabgang in Serfaus in Lebensgefahr

Serfaus/Wien - Im Tiroler Skigebiet von Serfaus (Bezirk Landeck) ist am Samstagvormittag kurz nach 10.00 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände niedergegangen. Laut Augenzeugen wurde eine Person verschüttet. Nach rund 30-minütiger Suche konnte die Person geborgen werden. Sie befand sich im kritischen Zustand, die Rettungskräfte mussten eine Reanimation durchführen. Landesweit wurde am Samstag wegen der großen Lawinengefahr AT-Alert ausgelöst.

Steiermark bei Wintereinsätzen am stärksten betroffen

Eisenstadt/Graz/Bregenz - Der Wintereinbruch mit massiven Schneemengen hat in Ost- und Südösterreich zu massiven Behinderungen geführt. Die Steiermark war am stärksten betroffen. Dort verzeichneten die Feuerwehren mit insgesamt 1.924 Wintereinsätzen den einsatzstärksten Tag seit 15 Jahren - diese Zahl war am Samstag noch einmal nach oben gegangen. Auch zahlreiche Straßen im Burgenland waren am Samstag weiterhin gesperrt, teilte das Landesmedienservice am Samstag in einer Aussendung mit.

Nach US-Urteil zu Zöllen droht Welle an Rückforderungen

Washington - Der Supreme Court hat viele von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle für unrechtmäßig erklärt, nun könnten zahlreiche Unternehmen bereits gezahlte Abgaben in Milliardenhöhe zurückfordern. Wirtschaftsexperten befürchten Chaos, sollte es zu zig Tausenden Rückforderungen kommen. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar.

Causa Dornauer: Schiedsgericht mit Vertagung auf 20. April

Innsbruck - Das Parteischiedsgericht der Tiroler SPÖ ist am Samstag in Innsbruck zu ihrer konstituierenden Sitzung über die Berufung von Ex-Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteichef Georg Dornauer gegen seinen Parteiausschluss zusammengekommen. Die Sitzung endete nach rund fünf Stunden mit einer Vertagung auf den 20. April. Dornauer macht klar, dass er den Parteivorstand, der ihn ausgeschlossen hatte, und das Schiedsgericht eigentlich für befangen und "nicht-zuständig" halte.

Zwei Polizisten sollen in Verfahren Daten abgefragt haben

Wien - Zwei Wiener Polizisten sind suspendiert, weil sie für einen Beschuldigten im Ermittlungsverfahren gegen Geld illegale Datenabfragen in einem Polizeicomputer unternommen haben sollen, wie die "Kronen Zeitung" am Samstag berichtete. Die Polizei-Pressestelle bestätigte die vorläufigen Suspendierungen auf Anfrage der APA, wollte aber keine näheren Angaben machen und verwies auf die laufenden Ermittlungen, so Sprecherin Julia Schick.

