Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

Washington - US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten Zehn-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner am Samstag auf der Plattform Truth Social an. Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer verheerenden Niederlage Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen.

41-Jähriger starb nach Lawinenabgang in Serfaus

Serfaus/Wien - Die Serie an tödlichen Lawinenabgängen hat sich in Tirol am Samstag fortgesetzt. In Serfaus (Bezirk Landeck) ist ein 41-Jähriger am Vormittag von einem Schneebrett erfasst und verschüttet worden. Aus fast zweieinhalb Metern Tiefe wurde er geborgen und musste reanimiert werden. Der Mann starb später in der Innsbrucker Klinik. Damit sind seit Freitag fünf Menschen durch Schneemassen gestorben. Landesweit wurde am Samstag wegen der großen Lawinengefahr AT-Alert ausgelöst.

Wiederkehr hält an weniger Latein und mehr KI fest

Wien - NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat am Samstag einmal mehr seine Pläne verteidigt, die Stundenzahl für Latein und die zweite lebende Fremdsprache an der AHS-Oberstufe zugunsten von Informatik und Künstlicher Intelligenz herunterzuschrauben. Einen "Rückzieher" schloss er "Im Journal zu Gast" am Samstag aus und zeigte sich zuversichtlich, dass man sich politisch einig wird. Bisher gaben sich die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ skeptisch.

Meinl-Reisinger betont Bedeutung der Ukraine-Hilfe

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei ihrem Besuch in Kiew die Bedeutung der Hilfe für die Ukraine betont. Angesichts der Zerstörungen durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur wie etwa Wärmekraftwerke - gerade bei eisigen Temperaturen - drohe den Menschen ein Kältetod. "Deshalb freue ich mich schon auch zu sehen, wo unsere AKF-Mittel hingehen", sagte die Außenministerin zum Abschluss ihrer Reise zu österreichischen Journalisten.

Steiermark bei Wintereinsätzen am stärksten betroffen

Eisenstadt/Graz/Bregenz - Der Wintereinbruch mit massiven Schneemengen hat in Ost- und Südösterreich zu massiven Behinderungen geführt. Die Steiermark war am stärksten betroffen. Dort verzeichneten die Feuerwehren mit insgesamt 1.924 Wintereinsätzen den einsatzstärksten Tag seit 15 Jahren - diese Zahl war am Samstag noch einmal nach oben gegangen. Auch zahlreiche Straßen im Burgenland waren am Samstag weiterhin gesperrt, teilte das Landesmedienservice am Samstag in einer Aussendung mit.

Über 3.000 Teilnehmer bei Marsch für ultrarechten Aktivisten

Paris - Mehr als 3.000 Menschen haben am Samstag in Lyon an einem Gedenkmarsch für einen bei einer Schlägerei mit Linksextremen getöteten ultrarechten Aktivisten teilgenommen. Rund 3.200 Menschen, teilweise mit vermummten Gesichtern, zogen begleitet von einem großen Polizeiaufgebot durch die Großstadt im Südosten Frankreichs, wie die Präfektur mitteilte. Vor Beginn des Gedenkmarsches hatte der französische Präsident Emmanuel Macron alle Seiten zur "Ruhe" aufgerufen.

Leichtes Erdbeben im Osten Österreichs

Bratislava/Wien - Im Osten Österreichs ist am Samstag ein leichtes Erdbeben registriert worden. Laut dem Erdbebendienst der Geosphere Austria ereignete sich das Beben mit der Magnitude 4,1 gegen 14.00 Uhr in der Slowakei, rund 20 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Das Zentrum lag südöstlich der Hauptstadt Bratislava.

red