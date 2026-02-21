Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

Washington - US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten Zehn-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner am Samstag auf der Plattform Truth Social an. Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer verheerenden Niederlage Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen.

İlker �atak gewinnt für "Gelbe Briefe" den Goldenen Bären

Berlin/Wien - Der Film "Gelbe Briefe" des deutschen Regisseurs İlker �atak hat den Hauptpreis der 76. internationalen Filmfestspiele Berlin, den Goldenen Bären für den besten Film des Wettbewerbs, gewonnen. Das gab die Internationale Jury unter Vorsitz von Wim Wenders am Samstagabend bekannt. Einen Silberne Bären für die Beste Hauptrolle gab es für Sandra Hüller, die deutsche Hauptdarstellerin in "Rose" des Wieners Markus Schleinzer. 22 Filme waren angetreten.

Tausende bei Marsch für ultrarechten Aktivisten in Lyon

Paris - Mehr als 3.000 Menschen haben am Samstag in Lyon an einem Gedenkmarsch für einen bei einer Schlägerei mit Linksextremen getöteten ultrarechten Aktivisten teilgenommen. Rund 3.200 Menschen, teilweise mit vermummten Gesichtern, zogen begleitet von einem großen Polizeiaufgebot durch die Großstadt im Südosten Frankreichs, wie die Präfektur mitteilte. Vor Beginn des Gedenkmarsches hatte der französische Präsident Emmanuel Macron alle Seiten zur "Ruhe" aufgerufen.

21-Jähriger in der Steiermark von Lawine getötet

Oberwölz - Bei einem Lawinenabgang in den Wölzer Tauern in der Steiermark ist am Samstag ein 21-jähriger slowakischer Alpinskifahrer verschüttet worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Als der Mann im Bereich "Hoher Zinken" auf einer Seehöhe von rund 1.900 Metern talwärts fuhr, löste sich oberhalb von ihm ein Schneebrett. Die Lawine hatte ein Ausmaß von etwa 200 mal 200 Metern, hieß es seitens der Polizei. Auch in Tirol starb am Samstag ein Skifahrer nach einem Lawinenabgang.

Ukraine wirft Ungarn und Slowakei Erpressung vor

Bratislava - Die Ukraine hat den EU-Mitgliedern Ungarn und Slowakei im Streit um Energielieferungen Provokation und Erpressung vorgeworfen. Kiews Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete Drohungen aus Budapest und Bratislava, der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur nun die Stromlieferungen abzustellen, auf der Plattform X als unverantwortlich. Kiew erwäge deshalb, den im Assoziierungsabkommen mit der EU vereinbarten Frühwarnmechanismus in Kraft zu setzen.

NASA-Mondmission Artemis 2 doch noch nicht im März

Washington - Der Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA hat einem Start der bemannten Mondmission Artemis 2 im Monat März eine Absage erteilt. Es gebe technische Probleme mit der Riesenrakete SLS, mit der die vier Astronauten den Mond umrunden sollen, teilte NASA-Chef Jared Isaacman am Samstag im Onlinedienst X mit. Der geplante Weltraumflug von Artemis 2 soll rund zehn Tage dauern. Er wäre der erste bemannte Flug um den Mond seit Apollo 17 im Dezember 1972.

Mann in Oberösterreich nach Lokalbesuch erfroren

Kirchdorf an der Krems - Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist Samstagfrüh tot von seiner Ehefrau vor dem Wohnhaus aufgefunden worden. Wie sich herausstellte, ist der Mann erfroren. Laut Ermittlungen der Polizei hatte er am Vortag ab Mittag bis in die Nachtstunden in einem nahe gelegenen Lokal Alkohol in größerer Menge konsumiert. Vor seinem Haus dürfte er dann beim Rauchen vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen sein und erfror, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

