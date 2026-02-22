Serie von Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw

Lwiw (Lemberg) - In der westukrainischen Großstadt Lwiw ist es zu einer Serie von Explosionen gekommen, die mindestens eine Polizistin getötet und weitere Sicherheitskräfte verletzt haben sollen. "Das war ein Terroranschlag", wurde Bürgermeister Andrij Sadowyj vom Nachrichtenportal "Kyiv Independent" zitiert. Er sprach demnach von 15 Verletzten und einer 23-jährigen Polizistin, die getötet worden sei. Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt. Explosionen gab es auch in Kiew.

Ukraine wirft Ungarn und Slowakei Erpressung vor

Bratislava - Die Ukraine hat den EU-Mitgliedern Ungarn und Slowakei im Streit um Energielieferungen Provokation und Erpressung vorgeworfen. Kiews Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete Drohungen aus Budapest und Bratislava, der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur nun die Stromlieferungen abzustellen, auf der Plattform X als unverantwortlich. Kiew erwäge deshalb, den im Assoziierungsabkommen mit der EU vereinbarten Frühwarnmechanismus in Kraft zu setzen.

İlker �atak gewinnt für "Gelbe Briefe" den Goldenen Bären

Berlin/Wien/Gaza - Der Film "Gelbe Briefe" des deutschen Regisseurs İlker �atak hat den Hauptpreis der 76. internationalen Filmfestspiele Berlin, den Goldenen Bären für den besten Film des Wettbewerbs, gewonnen. Das gab die Internationale Jury unter Vorsitz von Wim Wenders am Samstagabend bekannt. Einen Silberne Bären für die Beste Hauptrolle gab es für Sandra Hüller, die deutsche Hauptdarstellerin in "Rose" des Wieners Markus Schleinzer. 22 Filme waren angetreten.

Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

Washington - US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten Zehn-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner am Samstag auf der Plattform Truth Social an. Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer verheerenden Niederlage Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen.

Tote nach Attacke Pakistans in afghanischer Grenzregion

Kabul/Islamabad - Pakistan hat nach Angaben aus Islamabad sieben Ziele in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion aus der Luft angegriffen. Die auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriffe hätten sich gegen die pakistanischen Taliban und ihre Verbündeten gerichtet, erklärte das pakistanische Informationsministerium am Sonntag. Ein afghanischer Regierungssprecher erklärte, Dutzende Menschen seien getötet und verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder.

Alle Toten nach Lawinenkatastrophe in Kalifornien geborgen

Truckee (Kalifornien) - Vier Tage nach einem der schwersten Lawinenunglücke in der US-Geschichte sind die Leichen aller neun Todesopfer geborgen worden. Es handelt sich um sieben Frauen und zwei Männer im Alter von 30 bis 52 Jahren, darunter drei Bergführer, wie das Sheriffbüro im kalifornischen Nevada County mitteilte. Sie waren am Dienstag bei einem Lawinenabgang nahe Castle Peak im Tahoe National Forest ums Leben gekommen. Ein Wintersturm mit heftigem Schneefall erschwerte die Bergungsarbeiten.

US-Ostküste bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor

New York - An der Ostküste der USA haben sich die Menschen am Samstag auf einen weiteren heftigen Schneesturm eingestellt. Großstädte wie New York, Philadelphia, Boston und die US-Hauptstadt Washington bereiteten sich auf neue Schneefälle am Sonntag und starken Wind vor. "Zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee" könnten in Boston fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. In einigen Gebieten entlang der Ostküste könne es "praktisch unmöglich" werden, sich fortzubewegen.

Amnestieantrag von rund 1.500 Polit-Gefangenen in Venezuela

Caracas - Mehr als 1.500 politische Gefangene haben nach der Verabschiedung eines Amnestiegesetzes in Venezuela ihre Freilassung beantragt. "Insgesamt 1.557 Fälle werden umgehend bearbeitet und Hunderte Menschen, die ihrer Freiheit beraubt wurden, werden bereits nach dem Amnestiegesetz freigelassen", sagte Parlamentspräsident Jorge Rodr�guez am Samstag vor Journalisten. Das Gesetz sieht keine automatische Amnestie für politische Gefangene vor, diese muss beantragt werden.

