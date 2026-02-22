Serie von Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw

Lwiw (Lemberg) - In der westukrainischen Großstadt Lwiw ist es zu einer Serie von Explosionen gekommen, die mindestens eine Polizistin getötet und weitere Sicherheitskräfte verletzt haben sollen. "Das war ein Terroranschlag", wurde Bürgermeister Andrij Sadowyj vom Nachrichtenportal "Kyiv Independent" zitiert. Er sprach demnach von 15 Verletzten und einer 23-jährigen Polizistin, die getötet worden sei. Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt. Explosionen gab es auch in Kiew.

Trump will US-Lazarettschiff nach Grönland schicken

Washington/Brüssel - Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum NATO-Partner Dänemark. Es solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. "Es ist auf dem Weg!!!" Er sprach von einem "tollen" Schiff, nannte ansonsten aber keine weiteren Einzelheiten.

473 Mio. investiert Bundesheer heuer in Infrastruktur

Wien - Das österreichische Bundesheer nimmt heuer rund 473 Millionen für die Modernisierung und Erweiterung der militärischen Infrastruktur in die Hand. Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) fließen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Projekte des "Aufbauplans 2032plus" zur Weiterentwicklung militärischer Fähigkeiten. Die weiteren 45 Prozent werden für den Erhalt der derzeitigen Fähigkeiten und die technische Modernisierung der Liegenschaften verwendet.

FPÖ treibt Zahl der parlamentarischen Anfragen in die Höhe

Wien - Die Zahl der parlamentarischen Anfragen ist zuletzt massiv gestiegen. Hauptverantwortlich dafür ist die FPÖ. Von den insgesamt 4.923 schriftlichen Anfragen, die in dieser Legislaturperiode an Regierungsmitglieder gestellt wurden, kamen 4.011 bzw. 81 Prozent von der FPÖ. Das ergibt eine APA-Auswertung von Daten des Parlaments. Allein im vergangenen Jahr stellten die Blauen insgesamt 3.342 schriftliche Anfragen - bei 250 Arbeitstagen sind das im Schnitt 13,7 Anfragen pro Tag.

US-Ostküste bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor

New York - An der Ostküste der USA haben sich die Menschen am Samstag auf einen weiteren heftigen Schneesturm eingestellt. Großstädte wie New York, Philadelphia, Boston und die US-Hauptstadt Washington bereiteten sich auf neue Schneefälle am Sonntag und starken Wind vor. "Zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee" könnten in Boston fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. In einigen Gebieten entlang der Ostküste könne es "praktisch unmöglich" werden, sich fortzubewegen.

Tote nach Attacke Pakistans in afghanischer Grenzregion

Kabul/Islamabad - Pakistan hat nach Angaben aus Islamabad sieben Ziele in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion aus der Luft angegriffen. Die auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriffe hätten sich gegen die pakistanischen Taliban und ihre Verbündeten gerichtet, erklärte das pakistanische Informationsministerium am Sonntag. Ein afghanischer Regierungssprecher erklärte, Dutzende Menschen seien getötet und verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder.

Drei Wochen Handy-Fasten besser als zwei Wochen Schulferien

Wien - Drei Wochen Handy-Fasten bringen für die psychische Gesundheit von AHS-Schülerinnen und -Schülern mehr als zwei Wochen Schulferien. Smartphones sollten Kinder am besten erst ab einem Alter von etwa 13 Jahren bekommen. Erwachsene haben eine Verpflichtung, als Vorbilder zu wirken. Das erklärten Experten am Samstag bei einem "Handy-Sucht"-Symposium an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien.

US-Botschafter erzürnt arabische Welt mit Israel-These

Jerusalem - Arabische und muslimische Staaten haben empört auf Aussagen des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, reagiert, wonach der jüdische Staat ein biblisches Recht auf weite Teile des Nahen Ostens habe. In einem Interview hatte ihn der rechte Online-Kommentator Tucker Carlson gefragt, ob Israel gemäß wörtlicher Auslegung der Bibel das Recht habe, große Teile des heutigen Nahen Ostens zu beanspruchen. Huckabee antwortete: "Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nähmen."

