Zehetner fordert Augenmaß bei KV-Verhandlungen

Wien - Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) gibt der Arbeit der Bundesregierung ein "gut" und sieht eine Konjunktur-Trendumkehr hin zu mehr Aufschwung und niedrigerer Inflation. Hier habe die Regierung am Energiesektor viel weitergebracht. Tourismus und Gastronomie seien keine Preistreiber, meinte Zehetner mit Verweis auf die hohen Energiekosten und das Gehaltsplus der vergangenen Jahre. Sie appelliert, bei den bevorstehenden Gastro-KV-Verhandlungen "Augenmaß" zu wahren.

Selenskyj: Toter und Verletzte nach russischen Angriffen

Lwiw (Lemberg) - Bei neuen russischen Angriffen sind in der Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein 49-jähriger Mann getötet und acht weitere Personen verletzt worden. "Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn", sagte Selenskyj. Bei zwei Explosionen in der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) wurde eine 23-jährige Polizistin getötet und 25 Menschen verletzt.

AT-Alert in Vorarlberg und Tirol wegen Lawinengefahr

Bregenz - In Vorarlberg ist am Sonntagvormittag wegen anhaltender hoher Lawinengefahr der AT-Alert ausgelöst worden. Vielerorts herrschte Lawinenwarnstufe vier von fünf, hieß es vom Lawinenwarndienst: Lawinen könnten nicht nur von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, auch "Fernauslösungen und spontane Lawinen sind weiterhin zu erwarten". In Tirol wurde unterdessen der AT-Alert des Vortages nochmals um 24 Stunden verlängert.

Trump will US-Lazarettschiff nach Grönland schicken

Washington - Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum NATO-Partner Dänemark. Es solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. "Es ist auf dem Weg!!!" Der Präsident sprach von einem "tollen" Schiff, nannte ansonsten aber keine Einzelheiten.

Witkoff: Trump über Nicht-"Kapitulation" des Iran verwundert

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump wundert sich nach den Worten seines Sondergesandten Steve Witkoff darüber, dass der Iran trotz des verstärkten US-Militäraufgebots in der Region und fortgesetzter Drohungen nicht "kapituliert". Der Präsident sei "neugierig" auf die Haltung der iranischen Regierung, nachdem er dem Land im Fall einer ausbleibenden Einigung über das iranische Atomprogramm mit ernsten Konsequenzen gedroht hatte, sagte Witkoff am Samstag (Ortszeit) in einem Interview.

Noch mehrere hundert Haushalte in der Steiermark ohne Strom

Eisenstadt - Nach den starken Schneefällen Ende der Woche waren am Sonntag noch immer mehrere hundert Haushalte in der Südweststeiermark ohne Strom. Allerdings rechnete man damit, dass die Stromversorgung bis auf wenige Ausnahmen in den kommenden Stunden wiederhergestellt werden könne, hieß es auf APA-Anfrage von der Energie Steiermark. Am Sonntagvormittag waren noch 25 Trafostationen außer Betrieb, zum Höhepunkt der Schadensereignisse waren es rund 1.100.

Krankentransporte zurückgegangen seit Selbstbehalt zu zahlen

Wien - Um das Budget zu entlasten, hat die Bundesregierung im Vorjahr eine Reihe an Maßnahmen beschlossen. Eine davon war die Wiedereinführung des Selbstbehalts von nicht dringend notwendigen Krankentransporten. Bisher habe die ÖGK rund 84.000 Rechnungen verschickt, sagte Obmann Andreas Huss am Sonntag gegenüber "Ö1". "Das sind Rechnungen zwischen 7,55 Euro - das ist der geringste einmalige Selbstbehalt - bis zu 150 Euro". Die Zahl der Transporte sei erstmals leicht zurückgegangen.

Bund fördert Wasserstoffprojekte mit 275 Mio. Euro

Wien - Der Bund greift für die Förderung von Wasserstoffprojekten tief in den Budgettopf. Vier Projekte werden mit insgesamt rund 275 Mio. Euro gefördert, davon entfallen 100 Mio. Euro auf eine Kooperation von Verbund und die AustroCel Hallein zur Herstellung von e-Methanol in Hallein.

