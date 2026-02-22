Seit Freitag starben sieben Menschen in Lawinen

Bregenz - Die massiven Schneefälle Ende der Woche haben in ganz Österreich die Lawinengefahr verschärft - und auch zu zahlreichen Unfällen geführt. Mit teils dramatischen Folgen: Insgesamt sieben Menschen sind seit Freitag durch Schneebretter getötet worden. Zahlreiche Personen wurden verletzt. In Tirol und Vorarlberg gilt inzwischen auch landesweiter AT-Alarm. Vor Aktivitäten außerhalb der gesicherten Bereiche wurde ausdrücklich gewarnt.

Noch immer Haushalte in der Steiermark ohne Strom

Eisenstadt - Nach den starken Schneefällen Ende der Woche waren am Sonntagnachmittag noch immer vereinzelt Haushalte in der Südweststeiermark ohne Strom. Bis auf wenige Ausnahmen werde die Stromversorgung bis zum Abend wiederhergestellt, hieß es auf APA-Anfrage von der Energie Steiermark. Die Monteure rückten zu insgesamt 1.500 Einzeleinsätzen aus, die Reparaturarbeiten werden wochenlang dauern.

Zehetner fordert Augenmaß bei KV-Verhandlungen

Wien - Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) gibt der Arbeit der Bundesregierung ein "gut" und sieht eine Konjunktur-Trendumkehr hin zu mehr Aufschwung und niedrigerer Inflation. Hier habe die Regierung am Energiesektor viel weitergebracht. Tourismus und Gastronomie seien keine Preistreiber, meinte Zehetner mit Verweis auf die hohen Energiekosten und das Gehaltsplus der vergangenen Jahre. Sie appelliert, bei den bevorstehenden Gastro-KV-Verhandlungen "Augenmaß" zu wahren.

Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen

Washington - US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in Florida eingedrungen, teilte der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service mit.

Mann von Ex-Freundin in Linz mit Messer attackiert

Linz - Eine 52-Jährige hat am Sonntagvormittag in Linz aus noch ungeklärten Motiven ihren 44-jährigen Ex-Freund mit dem Messer angegriffen und in die Brust gestochen. Der Mann wählte selbst den Notruf. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kepler Uniklinikum. Beim Eintreffen der Beamten befand sich die Frau mit dem Küchenmesser in der Wohnung, ihr Ex-Freund saß blutend im Stiegenhaus. Die 52-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Mehrere Lawinenabgänge: Zwei Tote in Norditalien

Meran - Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In dem Ski- und Wandergebiet Meran 2000 in Südtirol löste sich eine Lawine und erfasste einen Mann, der von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden konnte, wie die italienische Bergwacht bestätigte. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften. Einen weiteren Toten gab es im Aostatal.

Karneval Rio geht mit "Parade der Champions" zu Ende

Rio de Janeiro - Mit der "Parade der Champions" ist der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro am Sonntag zu Ende gegangen. Die sechs bestplatzierten Sambaschulen des diesjährigen Wettbewerbs zogen noch einmal durch das Sambodrom. Tausende Tänzer und Musiker feierten bis in den frühen Morgen (Ortszeit). Zur Siegerin der Eliteklasse war bereits am Mittwoch die "Unidos do Viradouro" gekürt worden. Ihre Darbietung würdigte den langjährigen Leiter der großen Trommelgruppe der Schule.

Assisi zeigt erstmals Gebeine des Heiligen Franziskus

Assisi - Die sterblichen Überreste des katholischen Heiligen Franz von Assisi sind erstmals nach fast acht Jahrhunderten für die breite Öffentlichkeit zu sehen. Die Ausstellung der Reliquien des Heiligen in der päpstlichen Basilika San Francesco in der mittelitalienischen Gemeinde Assisi dauert einen Monat - bis zum 22. März. Fast 400.000 Menschen aus verschiedensten Ländern haben sich nach Angaben des Franziskanerordens dafür bereits angemeldet.

