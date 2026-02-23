Niederländische Regierung vereidigt - Jetten Regierungschef

Den Haag - Die Niederlande haben eine neue Regierung. Regierungschef ist der linksliberale Rob Jetten. Vier Monate nach der Parlamentswahl vereidigte König Willem-Alexander den neuen Ministerpräsidenten sowie seine Minister im Palast Huis ten Bosch in Den Haag. Jetten ist der erste Regierungschef seiner Partei D66 und mit 38 Jahren der jüngste der Landesgeschichte. D66 hat die Wahl vor den Rechtspopulisten gewonnen, sie bildet eine Koalition mit Christdemokraten und Rechtsliberalen.

ÖGB und AK beklagen größer werdende Lehrstellenlücke

Wien - Gewerkschaft (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) beklagen eine größer werdende Lehrstellenlücke. Laut einer durch die Arbeitnehmervertreter beauftragten Umfrage unter Lehrlingen herrschten auch für zwei von fünf Auszubildenden "schlechte Rahmenbedingungen", hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz. Klagen von Unternehmerseite über einen Fachkräftemangel passten nicht zum "schwachen Interesse der Firmen an Lehrlingen". Noch nie seien so wenige aufgenommen worden wie im Vorjahr.

Ehefrau und zwei Kinder in Bayern getötet

Bayreuth/Wien - In Bayern ist eine vierköpfige Familie durch eine Gewalttat ums Leben gekommen. Nach dem Hinweis eines Vermieters entdeckten Einsatzkräfte am Freitagabend in einer Wohnung im oberfränkischen Strullendorf die Leichen einer 49-jährigen Frau, eines 52-jährigen Mannes und zweier Kinder, teilte die Polizei in Bayreuth am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge erschoss der Mann seine Frau, seine sechsjährige Tochter und den 14-jährigen Sohn. Danach beging er Suizid.

Polizei setzt Andrew-Ermittlungen in Windsor fort

London - Die britische Polizei wird ihre Ermittlungen im Fall Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor am Montag fortsetzen. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News. Die Thames Valley Police hatte den jüngeren Bruder von König Charles III. in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen.

Mindestens drei Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine

Odessa - Bei einer russischen Angriffswelle auf mehrere Regionen der Ukraine sind in der Nacht auf Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Nach einem Drohnenangriff auf die südostukrainische Regionalhauptstadt Saporischschja starb nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow ein 33-jähriger Mann. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden Gouverneur Oleh Kiper zufolge zwei Menschen bei Attacken auf Einrichtungen der Energie-Infrastruktur und weitere zivile Ziele getötet.

Weiter große Lawinengefahr in Westösterreich

Bregenz/Innsbruck - Die Lawinengefahr bleibt in Westösterreich zum Wochenstart hoch. Vielerorts herrschte am Montag nach wie vor Lawinenwarnstufe vier von fünf, abseits der Pisten sei die Situation weiterhin gefährlich, mahnten die Lawinenwarndienste in Tirol und Vorarlberg. Seit Freitag sind in Österreich durch Lawinen sieben Menschen getötet worden, davon fünf in Tirol. Zahlreiche Personen wurden verletzt. In Tirol und Vorarlberg galt noch landesweiter AT-Alarm.

Gewalt in Mexiko nach Tötung von berüchtigtem Drogenboss

Guadalajara - Angesichts einer Gewaltwelle in Mexiko nach der Tötung eines Drogenbosses durch das Militär ruft Präsidentin Claudia Sheinbaum die Bevölkerung zur Ruhe auf. "Wir müssen informiert bleiben und Ruhe bewahren", schrieb sie auf der Plattform X. Die Sicherheitskräfte waren auch am Montag in Alarmbereitschaft. Bandenmitglieder setzten in mehreren Bundesstaaten Autos, Banken, Tankstellen und Geschäfte in Brand. Mehrere Botschaften riefen Bürger auf, sich in Sicherheit zu bringen.

IG Windkraft fordert Beschleunigung des Ausbaus

Wien - Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine drängt die IG Windkraft auf einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Die Branchenvertretung verwies am Montag auf den hohen Anteil an teuren Gasimporten im Winter und warnte vor neuen geopolitischen Abhängigkeiten. Um die strategische Autonomie zu stärken, müsse der Bau der aktuell 214 baureifen Windkraftanlagen rasch umgesetzt werden.

