EU-Außenminister ringen um Ukraine-Unterstützung

Brüssel/EU-weit - Vor Beratungen der EU-Staaten über ein wichtiges Darlehen für die Ukraine hat Ungarns Außenminister Peter Szijjarto das Veto seines Landes bekräftigt. Auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland werde Budapest blockieren, sagte Szijjarto in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video, das während des Flugs zum Treffen der EU-Außenminister in Brüssel entstand. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sagte, sie könne die "ungarische Haltung nicht nachvollziehen".

Gewalt in Mexiko nach Tötung von berüchtigtem Drogenboss

Guadalajara/Mexiko-Stadt - Bei einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme ist der mächtige Anführer eines mexikanischen Drogenkartells zu Tode gekommen, was landesweit eine Welle der Gewalt ausgelöst hat. In mehreren Bundesstaaten steckten Anhänger des Drogenbosses namens Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" Autos, Banken, Tankstellen oder Geschäfte in Brand und blockierten zahlreiche Straßen. Von den Unruhen waren auch zwei österreichische Reisende betroffen, so das Außenministerium in Wien.

Marterbauer: Lohnnebenkostensenkung braucht Milliarden

Wien - In der Dauerdebatte über die Senkung der Lohnnebenkosten hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Vorschläge zur Gegenfinanzierung gefordert. Für die zuletzt neuerlich von der Wirtschaftskammer (WKÖ) angestrengte Maßnahme gebe es derzeit budgetär "keinen Spielraum", sagte Marterbauer am Montag in Wien. Das "zentrale Ziel ist, und davon lasse ich mich sicher nicht abbringen, dass wir 2028 unter ein gesamtstaatliches Defizit von drei Prozent des BIP kommen", fügte er hinzu.

Heftiger Schneesturm trifft US-Ostküste

New York/Schwechat - Ein heftiger Schneesturm hat die US-Ostküste erreicht und die Metropole New York weitgehend lahmgelegt. Die Insel Long Island lag Montagfrüh unter einer 38 Zentimeter hohen Schneedecke und "es schneit weiter", warnte der New Yorker Wetterdienst. Die Stadt habe seit zehn Jahren keinen so heftigen Schneesturm erlebt, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani, der schon am Sonntag weitreichende Fahrverbote verhängt hatte. Zahlreiche Flüge fielen aus, auch aus Wien nach New Jersey.

Vorverfahren gegen philippinischen Ex-Präsident Duterte

Den Haag - Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofes haben den Ex-Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte, beschuldigt, für eine mörderische Kampagne mit Dutzenden von Opfern in seinem Land verantwortlich zu sein. Bei der Eröffnung des Vorverfahrens warfen ihm die Ankläger Verbrechen gegen die Menschlichkeit im staatlichen "Krieg gegen die Drogen" vor - insbesondere Mord und Mordversuche in 78 Fällen von 2011 bis 2019, darunter auch Kinder.

ÖGB und AK beklagen größer werdende Lehrstellenlücke

Wien - Gewerkschaft (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) beklagen eine größer werdende Lehrstellenlücke. Noch nie seien so wenige aufgenommen worden wie im Vorjahr. Klagen von Unternehmerseite über einen Fachkräftemangel passten nicht zum "schwachen Interesse der Firmen an Lehrlingen". Laut einer durch die Arbeitnehmervertreter beauftragten Lehrling-Umfrage spielten auch Künstliche Intelligenz und Digitalisierung oft eine zu kleine Rolle, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz.

Weiter große Lawinengefahr in Westösterreich

Bregenz/Innsbruck - Die Lawinengefahr bleibt in Westösterreich zum Wochenstart hoch. Vielerorts herrschte am Montag nach wie vor Lawinenwarnstufe vier von fünf, abseits der Pisten sei die Situation weiterhin gefährlich, mahnten die Lawinenwarndienste in Tirol und Vorarlberg. Seit Freitag sind in Österreich durch Lawinen sieben Menschen getötet worden, davon fünf in Tirol. Zahlreiche Personen wurden verletzt. In Tirol und Vorarlberg galt noch landesweiter AT-Alarm.

EU-Parlament will Umsetzung von US-Handelsdeal aussetzen

Brüssel - Nach dem Zollurteil in den USA durch den Supreme Court und neuen Ankündigungen von Präsident Donald Trump will die Europäische Union einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu deren neuem Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag.

