EU-Außenminister ringen um Ukraine-Unterstützung

Brüssel/EU-weit - Vor Beratungen der EU-Staaten über ein wichtiges Darlehen für die Ukraine hat Ungarns Außenminister Peter Szijjarto das Veto seines Landes bekräftigt. Auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland werde Budapest blockieren, sagte Szijjarto in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video, das während des Flugs zum Treffen der EU-Außenminister in Brüssel entstand. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sagte, sie könne die "ungarische Haltung nicht nachvollziehen".

EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA

Brüssel - Das EU-Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis gelegt. Hintergrund sind die neu von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), mitteilte. "Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element." Auf zurzeit geltende Zölle hat die Entscheidung rechtlich keine Auswirkungen.

74 Opfer bei Tötung von berüchtigtem Drogenboss in Mexiko

Guadalajara/Mexiko-Stadt - Bei einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme sind der mexikanische Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und 73 weitere Menschen zu Tode gekommen. Bei der Aktion kam es zu heftigen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen. Neben knapp 50 mutmaßlichen Kartellmitgliedern kamen dabei auch 25 Mitglieder der Nationalgarde, ein Justizbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ums Leben, sagte Sicherheitsminister Omar Garc�a Harfuch am Montag.

Heftiger Schneesturm trifft US-Ostküste

New York/Schwechat - Ein heftiger Schneesturm hat die US-Ostküste erreicht und die Metropole New York weitgehend lahmgelegt. Die Insel Long Island lag Montagfrüh unter einer 38 Zentimeter hohen Schneedecke und "es schneit weiter", warnte der New Yorker Wetterdienst. Die Stadt habe seit zehn Jahren keinen so heftigen Schneesturm erlebt, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani, der schon am Sonntag weitreichende Fahrverbote verhängt hatte. Zahlreiche Flüge fielen aus, auch aus Wien nach New Jersey.

Weiter große Lawinengefahr in Westösterreich

Bregenz/Innsbruck - Die Lawinengefahr bleibt in Westösterreich zum Wochenstart hoch. Vielerorts herrschte am Montag nach wie vor Lawinenwarnstufe vier von fünf, abseits der Pisten sei die Situation weiterhin gefährlich, mahnten die Lawinenwarndienste in Tirol und Vorarlberg. Seit Freitag sind in Österreich durch Lawinen sieben Menschen getötet worden, davon fünf in Tirol. Zahlreiche Personen wurden verletzt. In Tirol und Vorarlberg wurde der ausgelöste AT-Alert mittlerweile beendet.

Marterbauer: Lohnnebenkostensenkung braucht Milliarden

Wien - In der Dauerdebatte über die Senkung der Lohnnebenkosten hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Vorschläge zur Gegenfinanzierung gefordert. Für die zuletzt neuerlich von der Wirtschaftskammer (WKÖ) angestrengte Maßnahme gebe es derzeit budgetär "keinen Spielraum", sagte Marterbauer am Montag in Wien. Das "zentrale Ziel ist, und davon lasse ich mich sicher nicht abbringen, dass wir 2028 unter ein gesamtstaatliches Defizit von drei Prozent des BIP kommen", fügte er hinzu.

red