EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA

Brüssel - Nach der jüngsten Zoll-Entscheidung des Obersten US-Gerichts herrscht Unsicherheit auf beiden Seiten des Atlantiks, was künftig im Handel zwischen den USA und der EU gilt. Auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden, wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mitteilte. Das Europäische Parlament fror unterdessen die Umsetzung des bereits ausgehandelten EU-US-Zollabkommens ein.

74 Opfer bei Tötung von berüchtigtem Drogenboss in Mexiko

Guadalajara/Mexiko-Stadt - Bei einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme sind der mexikanische Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und 73 weitere Menschen zu Tode gekommen. Bei der Aktion kam es zu heftigen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen. Neben knapp 50 mutmaßlichen Kartellmitgliedern kamen dabei auch 25 Mitglieder der Nationalgarde, ein Justizbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ums Leben, sagte Sicherheitsminister Omar Garc�a Harfuch am Montag.

Ex-Minister Mandelson in Epstein-Affäre festgenommen

London - Weitere prominente Festnahme wegen der Epstein-Affäre in Großbritannien: Der frühere Minister Peter Mandelson ist am heutigen Montag in London wegen des Vorwurfs des "Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt" festgenommen worden, berichten britische Medien. Der 72-Jährige war bereits im September als britischer Botschafter in den USA abberufen worden, als Details über seine Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein bekannt geworden waren.

Heftiger Schneesturm trifft US-Ostküste

New York/Schwechat - Ein heftiger Schneesturm hat die US-Ostküste erreicht und die Metropole New York weitgehend lahmgelegt. Die Insel Long Island lag Montagfrüh unter einer 38 Zentimeter hohen Schneedecke und "es schneit weiter", warnte der New Yorker Wetterdienst. Die Stadt habe seit zehn Jahren keinen so heftigen Schneesturm erlebt, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani, der schon am Sonntag weitreichende Fahrverbote verhängt hatte. Zahlreiche Flüge fielen aus, auch aus Wien nach New Jersey.

Weiter große Lawinengefahr in Westösterreich

Bregenz/Innsbruck - Die Lawinengefahr bleibt in Westösterreich zum Wochenstart hoch. Vielerorts herrschte am Montag nach wie vor Lawinenwarnstufe vier von fünf, abseits der Pisten sei die Situation weiterhin gefährlich, mahnten die Lawinenwarndienste in Tirol und Vorarlberg. Seit Freitag sind in Österreich durch Lawinen sieben Menschen getötet worden, davon fünf in Tirol. Zahlreiche Personen wurden verletzt. In Tirol und Vorarlberg wurde der ausgelöste AT-Alert mittlerweile beendet.

Marterbauer: Lohnnebenkostensenkung braucht Milliarden

Wien - In der Dauerdebatte über die Senkung der Lohnnebenkosten hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Vorschläge zur Gegenfinanzierung gefordert. Für die zuletzt neuerlich von der Wirtschaftskammer (WKÖ) angestrengte Maßnahme gebe es derzeit budgetär "keinen Spielraum", sagte Marterbauer am Montag in Wien. Das "zentrale Ziel ist, und davon lasse ich mich sicher nicht abbringen, dass wir 2028 unter ein gesamtstaatliches Defizit von drei Prozent des BIP kommen", fügte er hinzu.

