EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA

Brüssel - Nach der jüngsten Zoll-Entscheidung des Obersten US-Gerichts herrscht Unsicherheit auf beiden Seiten des Atlantiks, was künftig im Handel zwischen den USA und der EU gilt. Auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden, wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mitteilte. Das Europäische Parlament fror unterdessen die Umsetzung des bereits ausgehandelten EU-US-Zollabkommens ein.

Europaminister bereiten Gipfel zu Wettbewerbsfähigkeit vor

Brüssel - Die Europaminister bereiten bei ihrem Treffen in Brüssel den nächsten EU-Gipfel vor, der die EU-Wettbewerbsfähigkeit ankurbeln soll. Weiteres Thema ist am Dienstag der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich zum vierten Mal jährt. Ungarn blockiert derzeit die Verabschiedungen des 90-Milliarden-Ukraine-Kredits und des 20. Sanktionspakets. Österreich wird von Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten, deren Initiative für Sparen der EU-Kommission diskutiert wird.

14-Jährige soll Frau auf Wiener Friedhof getötet haben

Wien - Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Wiener Friedhof Baumgarten im Bezirk Penzing ermittelt das Landeskriminalamt gegen eine 14-Jährige. Der leblose Körper einer älteren Dame war am späten Montagnachmittag beim Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße gefunden worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Abend entsprechende APA-Informationen. Die Frau dürfte jedenfalls im Bereich des Friedhofs getötet worden sein. Die 14-Jährige befindet sich in Gewahrsam.

Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges

New York/Österreich - Der Großangriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Anlass in Kiew zu Besuch. Das Europaparlament hält in Brüssel eine Sondersitzung ab. Auch die UNO-Generalversammlung berät. Die "Koalition der Willigen" hält erneut eine Videokonferenz ab, an der auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnimmt.

Ex-Minister Mandelson in Epstein-Affäre festgenommen

London - Weitere prominente Festnahme wegen der Epstein-Affäre in Großbritannien: Der frühere Minister Peter Mandelson ist am heutigen Montag in London wegen des Vorwurfs des "Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt" festgenommen worden, berichten britische Medien. Der 72-Jährige war bereits im September als britischer Botschafter in den USA abberufen worden, als Details über seine Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein bekannt geworden waren.

Mordprozess um am Heimweg getöteten 27-Jährigen in Wien

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Dienstag gegen einen 22-Jährigen verhandelt, der in der Nacht auf den 15. Mai 2025 in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten einen 27 Jahre alten Mann attackiert und vorsätzlich getötet haben soll. Das Opfer, das sich am Heimweg befand, wurde von einem Passanten mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehsteig gefunden. Der Mann starb drei Tage später in einem Krankenhaus.

