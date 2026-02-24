EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA

Brüssel - Nach der jüngsten Zoll-Entscheidung des Obersten US-Gerichts herrscht Unsicherheit auf beiden Seiten des Atlantiks, was künftig im Handel zwischen den USA und der EU gilt. Auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden, wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mitteilte. Das Europäische Parlament fror unterdessen die Umsetzung des bereits ausgehandelten EU-US-Zollabkommens ein.

14-Jährige soll Frau auf Wiener Friedhof getötet haben

Wien - Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Wiener Friedhof Baumgarten im Bezirk Penzing ermittelt das Landeskriminalamt gegen eine 14-Jährige. Der leblose Körper einer älteren Dame war am späten Montagnachmittag beim Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße gefunden worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Abend entsprechende APA-Informationen. Die Frau dürfte jedenfalls im Bereich des Friedhofs getötet worden sein. Die 14-Jährige befindet sich in Gewahrsam.

Britischer Ex-Botschafter Mandelson kommt auf Kaution frei

London - Der im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommene britische Ex-Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist auf Kaution wieder freigelassen worden. An zwei Adressen seien Hausdurchsuchungen erfolgt, die Ermittlungen liefen weiter, erklärte die Polizei in London Dienstagfrüh. Die Ermittler hatten den einstigen Wirtschaftsminister am Montag festgenommen.

Neue Verhandlungsrunde von USA und Iran am Donnerstag

Paris/Teheran/Washington - Die USA wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Ein Regierungsbeamter bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits Irans Außenminister Abbas Araqchi eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt. Während die USA ihren militärischen Aufmarsch in der Region fortsetzten, stellte der Iran eine Reaktion "mit voller Härte" auf einen Angriff in Aussicht.

Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges

New York/Österreich - Der Großangriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Anlass in Kiew zu Besuch. Das Europaparlament hält in Brüssel eine Sondersitzung ab. Auch die UNO-Generalversammlung berät. Die "Koalition der Willigen" hält erneut eine Videokonferenz ab, an der auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnimmt.

Mordprozess um am Heimweg getöteten 27-Jährigen in Wien

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Dienstag gegen einen 22-Jährigen verhandelt, der in der Nacht auf den 15. Mai 2025 in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten einen 27 Jahre alten Mann attackiert und vorsätzlich getötet haben soll. Das Opfer, das sich am Heimweg befand, wurde von einem Passanten mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehsteig gefunden. Der Mann starb drei Tage später in einem Krankenhaus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red