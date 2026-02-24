|
24.02.2026 09:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Kiew (Kyjiw)/New York - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa sind am vierten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Von der Leyen sagte bei der Ankunft am Dienstag, der Besuch solle zeigen, dass Europa auch durch diesen harten Winter hindurch finanziell und militärisch unerschütterlich zur Ukraine stehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, die Ukraine habe ihre Unabhängigkeit verteidigt.
EU scheitert mit Ukraine-Plänen zum Jahrestag des Kriegs
Brüssel - Der EU ist es nicht gelungen, vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine den Weg für neue Sanktionen gegen Moskau und milliardenschwere Finanzhilfen für Kiew freizumachen. Wie es am Dienstag von EU-Diplomaten hieß, blockiert insbesondere Ungarn weiter die notwendigen Beschlüsse dafür. Alle Versuche, Ministerpräsident Viktor Orban zum Einlenken zu bewegen, seien bisher erfolglos geblieben.
37-Jähriger beruft nach Verurteilung im Glockner-Prozess
Innsbruck/Kals/Salzburg - Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung vor dem Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Vorjahr hat ein 37-jähriger Salzburger volle Berufung gegen das Urteil angemeldet. Dies bestätigte sein Anwalt Kurt Jelinek Dienstagfrüh gegenüber der APA. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.
Britischer Ex-Botschafter Mandelson kommt auf Kaution frei
London - Der im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommene britische Ex-Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist auf Kaution wieder freigelassen worden. An zwei Adressen seien Hausdurchsuchungen erfolgt, die Ermittlungen liefen weiter, erklärte die Polizei in London Dienstagfrüh. Die Ermittler hatten den einstigen Wirtschaftsminister am Montag festgenommen.
USA kämpfen mit Folgen des Schneesturms
New York - Schneeschaufeln gegen Bezahlung, Flugabsagen en masse und Hunderttausende Haushalte ohne Strom: Ein Wintersturm hat den Alltag von Millionen Menschen im Nordosten der USA auf den Kopf gestellt. In Teilen des Bundesstaats Rhode Island fiel laut der Nationalen Wetterbehörde fast ein Meter Schnee, im Bundesstaat Massachusetts wurden teilweise mehr als 80 Zentimeter gemessen. Im berühmten New Yorker Central Park gingen bis Dienstag fast 50 Zentimeter Schnee nieder.
Mordprozess um am Heimweg getöteten 27-Jährigen in Wien
Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Dienstag gegen einen 22-Jährigen verhandelt, der in der Nacht auf den 15. Mai 2025 in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten einen 27 Jahre alten Mann attackiert und vorsätzlich getötet haben soll. Das Opfer, das sich am Heimweg befand, wurde von einem Passanten mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehsteig gefunden. Der Mann starb drei Tage später in einem Krankenhaus.
Südkoreas Ex-Präsident beruft gegen Lebenslang
Seoul - Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol legt Berufung ein gegen seine Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wegen Anführung eines Aufstands. Das teilte der 65-Jährige über seine Anwälte mit. Als Gründe für die Berufung werden unter anderem angebliche rechtliche Fehler des erstinstanzlichen Urteils sowie eine überzogene Anklage angeführt.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.