EU-Spitze trifft zu Jahrestag des Ukraine-Kriegs in Kiew ein

Kiew (Kyjiw)/New York - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa sind am vierten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Von der Leyen sagte bei der Ankunft am Dienstag, der Besuch solle zeigen, dass Europa auch durch diesen harten Winter hindurch finanziell und militärisch unerschütterlich zur Ukraine stehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, die Ukraine habe ihre Unabhängigkeit verteidigt.

EU scheitert mit Ukraine-Plänen zum Jahrestag des Kriegs

Brüssel - Der EU ist es nicht gelungen, vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine den Weg für neue Sanktionen gegen Moskau und milliardenschwere Finanzhilfen für Kiew freizumachen. Wie es am Dienstag von EU-Diplomaten hieß, blockiert insbesondere Ungarn weiter die notwendigen Beschlüsse dafür. Alle Versuche, Ministerpräsident Viktor Orban zum Einlenken zu bewegen, seien bisher erfolglos geblieben.

37-Jähriger beruft nach Verurteilung im Glockner-Prozess

Innsbruck/Kals/Salzburg - Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung vor dem Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Vorjahr hat ein 37-jähriger Salzburger volle Berufung gegen das Urteil angemeldet. Dies bestätigte sein Anwalt Kurt Jelinek Dienstagfrüh gegenüber der APA. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.

Britischer Ex-Botschafter Mandelson kommt auf Kaution frei

London - Der im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommene britische Ex-Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist auf Kaution wieder freigelassen worden. An zwei Adressen seien Hausdurchsuchungen erfolgt, die Ermittlungen liefen weiter, erklärte die Polizei in London Dienstagfrüh. Die Ermittler hatten den einstigen Wirtschaftsminister am Montag festgenommen.

USA kämpfen mit Folgen des Schneesturms

New York - Schneeschaufeln gegen Bezahlung, Flugabsagen en masse und Hunderttausende Haushalte ohne Strom: Ein Wintersturm hat den Alltag von Millionen Menschen im Nordosten der USA auf den Kopf gestellt. In Teilen des Bundesstaats Rhode Island fiel laut der Nationalen Wetterbehörde fast ein Meter Schnee, im Bundesstaat Massachusetts wurden teilweise mehr als 80 Zentimeter gemessen. Im berühmten New Yorker Central Park gingen bis Dienstag fast 50 Zentimeter Schnee nieder.

Mordprozess um am Heimweg getöteten 27-Jährigen in Wien

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Dienstag gegen einen 22-Jährigen verhandelt, der in der Nacht auf den 15. Mai 2025 in der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten einen 27 Jahre alten Mann attackiert und vorsätzlich getötet haben soll. Das Opfer, das sich am Heimweg befand, wurde von einem Passanten mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehsteig gefunden. Der Mann starb drei Tage später in einem Krankenhaus.

Südkoreas Ex-Präsident beruft gegen Lebenslang

Seoul - Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol legt Berufung ein gegen seine Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wegen Anführung eines Aufstands. Das teilte der 65-Jährige über seine Anwälte mit. Als Gründe für die Berufung werden unter anderem angebliche rechtliche Fehler des erstinstanzlichen Urteils sowie eine überzogene Anklage angeführt.

