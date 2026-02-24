EU sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Kiew (Kyjiw)/New York - Die Spitzen der Europäischen Union haben der Ukraine zum vierten Jahrestag des Beginns der russischen Vollinvasion weitere Unterstützung zugesichert. "Wir bleiben der größte Geldgeber für die Ukraine", hieß es in einer Erklärung der EU zum Jahrestag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa nahmen in Kiew an einer Gedenkzeremonie teil. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, die Ukraine habe ihre Unabhängigkeit verteidigt.

Frau auf Friedhof getötet: Verdächtige seit November in WG

Wien - Jene 14-Jährige, die auf dem Wiener Friedhof Baumgarten eine 64-Jährige erstochen haben soll, lebte seit November 2025 in einer sozialpsychiatrischen WG. Zuvor hatte die Mutter der Frau die Obsorge an die Kinder- und Jugendhilfe abgegeben (MA 11). "Sie sagte, sie schaffe es zu Hause mit ihr nicht mehr und stimmte einer Betreuung in der WG zu", erzählte Sprecherin Ingrid Pöschmann von der MA 11 der APA am Dienstagvormittag. Das Mädchen sei polizeilich vorher nie aufgefallen.

ÖPC mit 19 Aktiven zu XIV. Paralympics nach Mailand/Cortina

Wien/Mailand - Österreichs Paralympisches Committee (ÖPC) entsendet sechs Sportlerinnen und 13 Sportler zu den XIV. Paralympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo (6.-15. März). Das gab das ÖPC am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Das 19-köpfige Team umfasst 15 Athletinnen bzw. Athleten sowie vier Guides, die in den Sportarten Para-Ski alpin, Para-Biathlon, Para-Langlauf und Para-Snowboard um Medaillen kämpfen.

Forschungspakt: Knapp 2 Monate zu spät, knapp 5,5 Mrd. Euro

Wien - Das lange Warten hat ein Ende: Zwei Monate nach dem gesetzlich festgelegten Fristende zum Jahreswechsel wurde der Forschungs-, Innovations-und Technologiepakt (FTI-Pakt) am Dienstag im Rahmen des Ministerrats präsentiert. Insgesamt umfasst der Budgetrahmen für zentrale Forschungseinrichtungen des Landes 5,49 Mrd. Euro für 2027 bis 2029. Während die Grundlagenforschung ein deutliches Plus verzeichnet, erreicht der angewandte Bereich in etwa das Niveau der Vorgängerperiode.

Glockner-Prozess geht nach Berufung in die zweite Instanz

Innsbruck/Kals/Salzburg - Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eines 37-Jährigen vor dem Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 geht der Prozess in die zweite Instanz. Verteidigung und Staatsanwaltschaft meldeten Berufung an, hieß es am Dienstag. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.

24 Tote nach Lawinenabgängen in dieser Wintersaison

Wien - Die massiven Schneefälle vergangene Woche haben zuletzt die Lawinengefahr vor allem in Westösterreich verschärft und zu zahlreichen Abgängen und Unfällen geführt. Bis Montag gab es in Österreich in der heurigen Wintersaison bereits 24 Lawinentote. Besonders unfallträchtig war der Zeitraum 15. bis 22. Februar mit zwölf Getöteten, sagte Susanna Mitterer vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Dienstag zur APA.

USA: 10 Prozent globaler Zollsatz in Kraft

Washington - In den USA sind neue weltweit geltende Zölle in Höhe von 10 Prozent in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am vergangenen Freitag eine entsprechende Ausführungsbestimmung unterzeichnet, die um Mitternacht Washingtoner Zeit (6.00 MEZ) in Kraft getreten ist. Noch am Wochenende hatte Trump zwar gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu gibt es aber noch keine entsprechende Anordnung.

Ungarn-Blockade zur Ukraine bestimmt Europaministertreffen

Brüssel - Das Treffen der Europaminister in Brüssel sollte eigentlich den nächsten EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit vorbereiten. Großes Thema sind am Dienstag aber nun die ungarischen Blockaden des 90-Milliarden-Ukraine-Kredits und des 20. Sanktionspakets, die am vierten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verabschiedet werden sollten. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) betonte, dass Österreich weiterhin verlässlich an der Seite der Ukraine stehe.

