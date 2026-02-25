Inflation in Österreich fiel im Jänner auf 2,0 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. Im Jänner 2026 stiegen die Verbraucherpreise laut Statistik Austria im Jahresvergleich um 2,0 Prozent. Damit bestätigte sich die Schnellschätzung von Anfang des Monats exakt. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch 3,8 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2025 sank das durchschnittliche Preisniveau um 0,7 Prozent, wie die Behörde am Mittwoch in Wien bekannt gab.

Trump verteidigte Zoll- und Migrationskurs

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine rigorose Migrationspolitik und das Verhängen von Zöllen gegen Handelspartner verteidigt. "Die erste Pflicht der amerikanischen Regierung ist es, amerikanische Bürger zu schützen" - und nicht Ausländer, die sich illegal in den USA aufhielten, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Parlamentskammern.

Vier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine

Saporischschja - Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Kreis Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres. Russlands Militär griff demnach am Abend des vierten Kriegsjahrestags an.

Nationalrat fixiert Stabilitätspakt

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner einzigen Plenarsitzung diese Woche den Stabilitätspakt, der die Verschuldungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaften regelt. Dieser bringt eine leichte Verschiebung zu Gunsten von Ländern und Gemeinden. Ab 2029 müssen sie aber ebenso wie der Bund dafür sorgen, dass die EU-Vorgabe von maximal drei Prozent Defizit wieder eingehalten wird. Weiters auf der Tagesordnung findet sich ein Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen.

Mutmaßliche Mobbingaffäre um steirischen Spitzenpolizisten

Graz - Eine mutmaßliche Mobbingaffäre beschäftigt derzeit die Landespolizeidirektion Steiermark. Ein Offizier soll über mehrere Jahre hinweg einer Mitarbeiterin systematisch das Leben am Arbeitsplatz schwer gemacht haben. Wie gemeinsame Recherchen der APA und der "Kronen Zeitung" zeigen, handelt es sich bei dem Beamten um einen der höchsten Polizisten in der Steiermark. Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Anfrage, dass derzeit eine Prüfung der Vorwürfe laufe.

Demokratische Antwort auf Trumps Rede: Zölle belasten

Washington - Die demokratische Gouverneurin des US-Staats Virginia, Abigail Spanberger, hat in ihrer Antwort auf US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation die steigenden Lebenshaltungskosten ins Zentrum gestellt. Familien litten unter hohen Preisen für Wohnen, Energie, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung, sagte sie in einer Rede in Williamsburg. Trumps Zollpolitik treibe die Kosten für Haushalte in die Höhe.

Autofahrerin in Eferding aus Bach gerettet

Eferding - Eine verunfallte Autolenkerin ist in der Nacht auf Mittwoch in Eferding von Polizisten aus einem Bach gerettet worden. Die 25-Jährige war gegen 23.00 Uhr über den Straßenrand hinausgeraten, ihr Kfz überschlug sich laut Exekutive und die junge Frau befand sich kopfüber in dem Wagen, der weiter sank. Einem Beamten gelang es, den Sicherheitsgurt durchzuschneiden und das Opfer mit letzter Kraft aus dem Auto zu ziehen und vor dem Ertrinken zu retten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red