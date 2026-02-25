Trump kontert Kriegs- und Wirtschaftssorgen mit Eigenlob

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich in der bisher längsten "Rede zur Lage der Nation" zahlreiche Erfolge bescheinigt, allen voran in der Wirtschaft und bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Außenpolitischen Themen wie dem Krieg in der Ukraine widmete er sich kaum. Stattdessen zeichnete er ein Bild von einer wiedererstarkten Nation, die er in ein "goldenes Zeitalter" geführt habe - ein Begriff, den er seit Beginn seiner Präsidentschaft beschwört.

Teuerung in Österreich fiel im Jänner auf 2,0 Prozent

Wien - Die Preissteigerungen in Österreich haben sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. Im Jänner 2026 wuchs der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im Dezember. Damit bestätigte die Statistik Austria am Mittwoch in Wien ihre Schnellschätzung. Im Vergleich zum Vormonat verbilligte sich das Preisniveau um 0,7 Prozent. Hauptverantwortlich für den kräftigen Rückgang der Teuerung waren deutlich gesunkene Energiekosten.

Kinderzahl pro Frau in Österreich auf historischem Tief

Wien - Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist mit 1,29 im Vorjahr in Österreich auf ein weiteres historisches Tief gesunken. 75.718 Kinder wurden laut vorläufigen Daten lebend geboren, um 2,0 Prozent weniger als 2024. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Geburtenbilanz 2025 der Statistik Austria. Mit 86.766 Personen verstarben 1,9 Prozent weniger als 2024. Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg um 0,3 Jahre und erreicht bei Männern 80,2 und bei Frauen 84,6 Jahre.

Weniger Eheschließungen und weniger Scheidungen im Jahr 2025

Wien - Auf Österreichs Standesämtern ist im vergangenen Jahr weniger geheiratet worden als 2024. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistik Austria hervor. Gleichzeitig gab es auch weniger Scheidungen als im Jahr davor. Demnach wurden 2025 insgesamt 44.502 Ehen standesamtlich geschlossen (2024: 45.810) sowie 1.938 eingetragene Partnerschaften begründet, etwas mehr als im Jahr davor (2024: 1.884). Bei den Ehescheidungen waren es im vergangenen Jahr 14.895.

Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter

Saporischschja/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Unterhändler treffen sich am Donnerstag mit US-Vertretern. Themen sind das sogenannte Wohlstandspaket und der Wiederaufbau seines Landes, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem würden die Teams die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtern. Er hoffe, dass diese Verhandlungsrunde Anfang März stattfinden könne. Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine wurden indes nach Behördenangaben vier Menschen getötet.

Leipziger Buchpreis: Gstrein mit "Im ersten Licht" nominiert

Leipzig - Norbert Gstrein ist mit seinem erst jüngst erschienenen Roman "Im ersten Licht" in der Sparte Belletristik als einziger Österreicher für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Mit "Schamaninnen" hat die österreichische Comickünstlerin Ulli Lust in der Kategorie Sachbuch Chancen, in der Sparte Übersetzung freut sich der Wiener Manfred Gmeiner ("Unten leben" von Gustavo Faver�n Patriau, Droschl Verlag) über eine Nominierung.

Mutmaßliche Mobbingaffäre um steirischen Spitzenpolizisten

Graz - Eine mutmaßliche Mobbingaffäre beschäftigt derzeit die Landespolizeidirektion Steiermark. Ein Offizier soll über mehrere Jahre hinweg einer Mitarbeiterin systematisch das Leben am Arbeitsplatz schwer gemacht haben. Wie gemeinsame Recherchen der APA und der "Kronen Zeitung" zeigen, handelt es sich bei dem Beamten um einen der höchsten Polizisten in der Steiermark. Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Anfrage, dass derzeit eine Prüfung der Vorwürfe laufe.

Polizei beendet Hausdurchsuchung bei Ex-Prinz Andrew

London/Washington/New York - Mehrere Tage nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew hätten die Beamten ihre Durchsuchungen an dessen ehemaligen Wohnsitz in Windsor beendet, teilte die britische Thames Valley Police am Dienstagabend mit. Der jüngere Bruder von König Charles III. war in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorübergehend festgenommen worden.

