Illegales Pharma-Labor in Wien ausgehoben

Wien/Den Haag - Bei einer Operation gegen illegale Pharmahändler sind von April bis November des Vorjahres 3.354 Verdächtige aufgeflogen und Substanzen in großen Mengen sichergestellt worden. Die "Operation SHIELD VI" ging unter der Ägide von Europol in 30 europäischen Staaten über die Bühne, darunter auch in Österreich. Die heimischen Behörden hoben in Wien ein Untergrundlabor aus, in dem unter nicht sterilen Bedingungen anabole Steroide und sogenannte SARMs bereitgestellt wurden.

Trump kontert Kriegs- und Wirtschaftssorgen mit Eigenlob

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich in der bisher längsten "Rede zur Lage der Nation" zahlreiche Erfolge bescheinigt, allen voran in der Wirtschaft und bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Außenpolitischen Themen wie dem Krieg in der Ukraine widmete er sich kaum. Stattdessen zeichnete er ein Bild von einer wiedererstarkten Nation, die er in ein "goldenes Zeitalter" geführt habe - ein Begriff, den er seit Beginn seiner Präsidentschaft beschwört.

Teuerung in Österreich fiel im Jänner auf 2,0 Prozent

Wien - Die Preissteigerungen in Österreich haben sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. Im Jänner 2026 wuchs der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im Dezember. Damit bestätigte die Statistik Austria am Mittwoch in Wien ihre Schnellschätzung. Im Vergleich zum Vormonat verbilligte sich das Preisniveau um 0,7 Prozent. In der Eurozone stiegen indes laut Statistikamt Eurostat die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,7 Prozent.

Regierung bringt Novelle zur Straßenverkehrsordnung auf Weg

Wien - Die Bundesregierung hat die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf den Weg gebracht. Die neuen Vorschriften für E-Scooter und E-Bikes samt Helmpflicht für junge Menschen sollen ab 1. Mai gelten, ab Oktober werden E-Mopeds von Radwegen verbannt. Beim Rechtsrahmen für Videosysteme zur Verkehrsberuhigung habe man nach Kritik in der Begutachtung beim Datenschutz nachgeschärft, erklärte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter

Saporischschja/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Unterhändler treffen sich am Donnerstag mit US-Vertretern. Themen sind das sogenannte Wohlstandspaket und der Wiederaufbau seines Landes, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem würden die Teams die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtern. Auch in Wien steht am Donnerstag und Freitag das Thema Wiederaufbau der Ukraine auf dem Programm eines Treffens internationaler Sonderkoordinatoren.

FPÖ einsam mit Forderung nach Aus für Ukraine-Unterstützung

Wien - Auf Antrag der FPÖ hat der Nationalrat am Mittwoch in der "Aktuellen Europastunde" die österreichischen Hilfen für die Ukraine debattiert. Die Forderung der Freiheitlichen, die finanzielle Unterstützung für Kiew einzustellen, wurde dabei von allen anderen Fraktionen vehement abgelehnt. Vielmehr waren sich Koalition und Grüne einig, dass sich die FPÖ mit ihrer Politik in den Dienst Russlands stelle.

Große Lawinengefahr in Tirol, Warnung des Alpenvereins

Innsbruck/Österreich/Hintertux - Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad sind für die nächsten Tage prognostiziert - doch die Lawinengefahr bleibt derzeit noch hoch, vor allem auch im zuletzt lawinengeplagten Tirol. Der Lawinenwarndienst erwartete mit Erwärmung und Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf nasse Lawinen, speziell in höheren Lagen oberhalb der Waldgrenze könnten Wintersportler leicht Schneebretter auslösen. Im Zillertal war indes nach Lawinenabgängen eine Suchaktion im Gange.

Spionage-Prozess gegen Ott mit Zeugenbefragungen fortgesetzt

Wien - Am siebenten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, sind weitere Zeugen befragt worden. Im Wege einer Videokonferenz wurde am Mittwoch zunächst ein italienischer Polizist vernommen, über den Ott mehrfach Erhebungen in Italien veranlasst hatte. Der italienische Verfassungsschützer ging von Amtshilfe aus, die Anklage unterstellt Ott, er habe den Kollegen instrumentalisiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red