Spionage-Prozess gegen Ott mit Zeugenbefragungen fortgesetzt

Wien - Am siebenten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, sind weitere Zeugen befragt worden. Im Wege einer Videokonferenz wurde am Mittwoch zunächst ein italienischer Polizist vernommen, über den Ott mehrfach Erhebungen in Italien veranlasst hatte. Der italienische Verfassungsschützer ging von Amtshilfe aus, die Anklage unterstellt Ott, er habe den Kollegen instrumentalisiert.

Drei Jahre unbedingt für Wiener Fäkalienwerfer

Wien - Der 30-Jährige, der im vergangenen Frühjahr in Wien vorwiegend junge Frauen mit Bechern voller Fäkalien beworfen hatte, ist am Mittwochmittag am Landesgericht zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er im Sinne des � 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch (StGB) in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. "Ich möchte mich tausend Mal bedanken. Ich nehme es an", akzeptierte der 30-Jährige die über ihn verhängte Strafe.

Bub stirbt nach Unfall mit Pferd in Tirol

Assling/Innsbruck - Ein siebenjähriger Bub ist am Dienstag nach einem Unfall mit einem Pferd im Osttiroler Assling in der Innsbrucker Klinik gestorben. Der Unfall, dessen Hergang noch weitgehend unklar war, hatte sich bereits am Sonntag ereignet, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Passant hatte das Kind, seinen ebenfalls schwer verletzten 42-jährigen Vater und ein "herrenloses Pferd" am Nachmittag im Bereich der Pustertaler Höhenstraße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt, hieß es.

Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter

Saporischschja/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Unterhändler treffen sich am Donnerstag mit US-Vertretern. Themen sind das sogenannte Wohlstandspaket und der Wiederaufbau seines Landes, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem würden die Teams die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtern. Auch in Wien steht am Donnerstag und Freitag das Thema Wiederaufbau der Ukraine auf dem Programm eines Treffens internationaler Sonderkoordinatoren.

Regierung bringt Novelle zur Straßenverkehrsordnung auf Weg

Wien/Innsbruck - Die Bundesregierung hat die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf den Weg gebracht. Die neuen Vorschriften für E-Scooter und E-Bikes samt Helmpflicht für junge Menschen sollen ab 1. Mai gelten, ab Oktober werden E-Mopeds von Radwegen verbannt. Beim Rechtsrahmen für Videosysteme zur Verkehrsberuhigung habe man nach Kritik in der Begutachtung beim Datenschutz nachgeschärft, erklärte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

Lawinenabgang in Tirol: 20-Jähriger in Klinik verstorben

Innsbruck/Österreich/Hintertux - Nach einem Lawinenabgang am vergangenen Mittwoch in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel), bei dem ein 20-jähriger Skifahrer unter die Schneemassen geraten war, ist der junge Mann eine Woche später in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Österreicher war im freien Skiraum von dem Schneebrett erfasst, mitgerissen und verschüttet worden. Ein Begleiter und weitere Freerider konnten ihn nach rund 20 Minuten befreien.

U-Haft für 14-Jährige nach Tötung von Frau in Wien beantragt

Wien - Im Fall rund um eine psychisch kranke 14-Jährige, die am Montagnachmittag auf dem Wiener Friedhof Baumgarten eine 64-Jährige erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwochnachmittag Untersuchungshaft beantragt. Wie Sprecherin Nina Bussek gegenüber der APA sagte, sei der Antrag wegen Tatbegehungsgefahr eingebracht worden. Das Mädchen befindet sich seit den Mittagsstunden in der Justizanstalt Josefstadt.

Nationalrat beschloss Gesetz gegen "Shrinkflation"

Wien - Händler sind künftig dazu verpflichtet, von "Shrinkflation" betroffene Produkte zu kennzeichnen. Das hat der Nationalrat am Mittwoch beschlossen, nur die FPÖ stimmte dagegen. Die Freiheitlichen hatten sich dafür ausgesprochen, den Konsumentinnen und Konsumenten mehr Eigenverantwortung zuzutrauen. Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach hingegen von einer wichtigen Grundlage für selbstbestimmte Kaufentscheidungen.

