Amtsmissbrauchsprozess gegen Wöginger geht weiter

Linz/Wien - Nach gut zwei Wochen Pause geht am Donnerstag der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher"-Causa weiter. Am Programm stehen die Beschuldigteneinvernahmen. Wöginger soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister einen Leitungsposten erhält. Die beiden Mitangeklagten sind in der Hearing-Kommission für die Postenvergabe gesessen.

Kuba: Vier Insassen eines US-Boots bei Schusswechsel getötet

Havanna - Kubas kommunistische Regierung hat eine angebliche "Infiltration" einer bewaffneten Gruppe in einem in den USA registrierten Schnellboot verurteilt. Die zehn Insassen des Bootes hätten die Absicht gehabt, "zu terroristischen Zwecken" in Kuba einzudringen, erklärte das Innenministerium in Havanna am Mittwoch (Ortszeit). Bei einem Schusswechsel zwischen der Küstenwache und den Bootsinsassen waren zuvor vier der Insassen getötet und sechs weitere verletzt worden.

Iran und USA gehen in entscheidende Verhandlungsrunde

Teheran/Washington/Genf - Der Iran und die USA gehen an diesem Donnerstag in eine entscheidende Verhandlungsrunde. Delegationen beider Staaten wollen sich erneut in Genf treffen. Es ist die dritte Runde indirekter Gespräche in diesem Jahr, erneut unter Vermittlung des Golfstaats Oman. Für den Iran verhandelt das Team um Außenminister Abbas Araqchi, für die US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

FSME-Fälle im Jahresvergleich leicht zurückgegangen

Wien - 132 FSME-Fälle sind im Vorjahr in Österreich stationär in Spitälern behandelt worden. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum starken FSME-Jahr 2024 mit 158 Fällen, berichtete der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Donnerstag per Aussendung. Die Saison 2025 lag dabei im Rahmen der "typischen jährlichen Schwankungen", erläuterte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien aktuell auf seiner Internetseite. Die meisten Fälle, nämlich 53, gab es mit Abstand in Oberösterreich.

Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Washington/New York - Bei der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird eine Aussage der früheren Außenministerin Hillary Clinton vor dem US-Parlament erwartet. Zunächst wird Hillary Clinton (78) am Donnerstag unter Eid aussagen, bevor am Freitag ihr Ehemann und Ex-Präsident Bill (79) befragt wird. US-Medien zufolge werden sie nicht im Kongress in Washington, sondern per Videoschaltung befragt werden.

Totes Baby im Burgenland: Vernehmungen gestartet

Eisenstadt/Nickelsdorf - Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen haben die Vernehmungen der ersten Verdächtigen begonnen. Drei von ihnen wurden mittlerweile nach Österreich überstellt, der vierte soll demnächst folgen, berichtete ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Geklärt werden sollen unter anderem der Tathergang, wem die Tötung des Säuglings zuzuordnen ist und die Motivlage.

Etliche Verletzte in der Ukraine durch russische Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Russland hat ukrainischen Angaben zufolge den Osten und Süden des Landes in der Nacht auf Donnerstag mit Raketen und Drohnen angegriffen. Etwa 20 Menschen seien dabei verletzt worden, teilten die Lokalbehörden mit. Wohnhäuser seien beschädigt worden. Ballistische Raketen und Marschflugkörper hätten Kiew, die gleichnamige Region sowie die östliche Stadt Charkiw zum Ziel gehabt, Saporischschja im Süden sei mit Drohnen angriffen worden.

Wettbewerbsminister diskutieren Energiepreise und US-Zölle

Brüssel - Die für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Ministerinnen und Minister kommen am Donnerstag in Brüssel zu Gesprächen zur Stärkung des Binnenmarkts und der Industrie zusammen. Zur Sprache kommen werden auch die neuesten US-Zölle, auch wenn dies nicht offiziell auf der Agenda steht. Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der Österreich vertritt, forderte am Mittwoch klare Kante und eine Senkung der US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium (50 Prozent).

