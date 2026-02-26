Prozess gegen Wöginger heute ohne Klubchef

Linz/Wien - Im Landesgericht Linz ist am Donnerstag der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher"-Causa weitergegangen - allerdings vorerst ohne Wöginger. Am Wort war der Erstangeklagte, der sich nicht schuldig bekannte und beteuerte, "absolut korrekt gehandelt" zu haben. Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, bei der Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau einen ÖVP-Bürgermeister bevorzugt zu haben.

Höchststand bei Zahl der Schwerverletzten im Verkehr

Wien - In den ersten drei Quartalen des Vorjahrs sind laut Statistik Austria mehr als 37.000 Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich verletzt worden. Das ist der höchste Wert für den Zeitraum Jänner bis September seit 2016. Auffällig sei auch der zweithöchste Anteil Verkehrstoter bei Unfällen mit schweren Lkw seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992, wie das statistische Amt der Republik am Donnerstag mitteilte.

Kuba: Vier Insassen eines US-Boots bei Schusswechsel getötet

Havanna - Kubas kommunistische Regierung hat eine angebliche "Infiltration" einer bewaffneten Gruppe in einem in den USA registrierten Schnellboot verurteilt. Die zehn Insassen des Bootes hätten die Absicht gehabt, "zu terroristischen Zwecken" in Kuba einzudringen, erklärte das Innenministerium in Havanna am Mittwoch (Ortszeit). Bei einem Schusswechsel zwischen der Küstenwache und den Bootsinsassen waren zuvor vier der Insassen getötet und sechs weitere verletzt worden.

Iran übermittelte Entwurf für neues Atomabkommen mit den USA

Teheran/Washington/Genf - Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit den USA übermittelt. Außenminister Abbas Araqchi präsentierte am Mittwochabend die "Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung" kurz vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde in der Schweiz dem Vermittler Oman, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag berichtete. In Genf gingen Delegationen aus Washington und Teheran indes in die wohl entscheidende Gesprächsrunde.

Viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei schweren russischen Angriffen sind in der Ukraine erneut zahlreiche Menschen verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in sozialen Medien von Dutzenden Verletzten und Zerstörungen in acht Gebieten des Landes. Erneut sei die Energieinfrastruktur Ziel gewesen: In der zentralukrainischen Region Poltawa sei die Gasinfrastruktur angegriffen worden, in den Gebieten Kiew und Dnipropetrowsk habe es Umspannwerke getroffen.

Wettbewerbsminister diskutieren Energiepreise und US-Zölle

Brüssel - Die für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Ministerinnen und Minister sprechen am Donnerstag in Brüssel über die Stärkung des Binnenmarkts und der Industrie und niedrigere Energiepreise. Diskutiert werden die neuesten US-Zölle, auch wenn dies nicht offiziell auf der Agenda steht. Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der Österreich vertritt, erneuerte vor dem Ratstreffen seine Forderung nach einer Senkung der US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium (derzeit 50 Prozent).

Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer ist tot

Wien - Der Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben, hieß es in einer Aussendung im Namen der Familie am Donnerstag. Bankhofer gab jahrzehntelang im österreichischen sowie im deutschen Fernsehen Tipps in Sachen gesunde Ernährung, Naturarzneien oder Hausmittel. Darüber hinaus schrieb er Dutzende Ratgeberbücher und wurde mehrfach ausgezeichnet.

FSME-Fälle im Jahresvergleich leicht zurückgegangen

Wien - 132 FSME-Fälle sind im Vorjahr in Österreich stationär in Spitälern behandelt worden. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum starken FSME-Jahr 2024 mit 158 Fällen, berichtete der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Donnerstag per Aussendung. Die Saison 2025 lag dabei im Rahmen der "typischen jährlichen Schwankungen", erläuterte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien aktuell auf seiner Internetseite. Die meisten Fälle, nämlich 53, gab es mit Abstand in Oberösterreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red